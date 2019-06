Weber: "Het Europees Parlement is nu weer aan zet” TT

22 juni 2019

17u57

Bron: Belga 0 Nadat de Europese leiders het op hun top in Brussel niet eens zijn kunnen raken over wie ze willen nomineren om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden, is het Europees Parlement weer aan zet. Dat zegt Manfred Weber, de Duitse 'Spitzenkandidat' van de Europese Volkspartij (EVP), in een gesprek met de Duitse krant Bild. De Ierse premier Leo Varadkar, eveneens van EVP-signatuur, laat intussen verstaan dat de christendemocraten zullen bespreken of ze een alternatief voor Weber naar voren moeten schuiven.

De Europese Raad, de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders, en het Europees Parlement spelen allebei een belangrijke rol bij het aanduiden van de opvolg(st)er van Jean-Claude Juncker aan het hoofd van de Commissie. De Raad moet bij 'versterkte' meerderheid een kandidaat aanduiden, wiens voordracht vervolgens door minstens 376 van de 751 parlementsleden moeten worden aanvaard. Enkele uren voor de top donderdag van start ging, lieten de sociaaldemocratische en liberale fracties in het parlement aan Manfred Weber weten dat ze zijn voordracht nooit zouden goedkeuren. De Beierse CSU'er is door de EVP aangeduid als haar kandidaat-Commissievoorzitter. Op de Europese top zelf moest voorzitter Donald Tusk vaststellen dat niet alleen Weber, maar ook de sociaaldemocratische kandidaat Frans Timmermans en zijn liberale collega Margrethe Vestager niet voldoende steun genieten. De patstelling lijkt daarmee compleet.

Terugblikkend besluit Weber dat het Europees Parlement nu weer aan zet is. Dat zegt hij in Bild. "De politieke fracties dragen een grote verantwoordelijkheid", stelt hij. In de entourage van Weber is te horen dat het parlement nu een week de tijd heeft om het Spitzenkandidat-proces te redden, alvorens de leiders op zondag 30 juni een nieuwe poging wagen om iemand te nomineren.

Het werken met Spitzenkandidaten is bedoeld om het hele benoemingsproces democratischer en transparanter te maken door de kiezers voor een deel inspraak te geven in de keuze van de nieuwe Commissievoorzitter. "De EVP steunt het idee van een meer democratisch Europa en zal daar ook voor blijven vechten", zegt Weber. "Precies omwille van de beduidend grotere opkomst bij de Europese verkiezingen mag de democratisering van Europa niet opgegeven worden."

Alternatief?

Het is niet duidelijk of het parlement een uitweg voor de impasse kan vinden. De Ierse premier Leo Varadkar, op bezoek in Luxemburg, liet in de Luxembourg Times verstaan dat de EVP de komende dagen zal moeten bespreken of ze met een alternatief voor Weber op de proppen moet komen. "De enigen die (binnen de EVP, red.) naar voren zijn gekomen, zijn Manfred Weber en (de Finse oud-premier) Alexander Stubb. Er zijn al meer namen genoemd, maar voorlopig nog niet openlijk."

Als de EVP Weber laat vallen, is het over en uit voor het hele Spitzenkandidaten-systeem. Alvast de Franse president Emmanuel Macron zei dat er nieuwe kandidaten moeten worden gezocht. Niet alleen voor het Commissievoorzitterschap, maar ook voor de andere vacante topjobs bij de Europese instellingen.