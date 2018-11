Webcamafperser die Amanda Todd (15) tot zelfmoord dreef, wil al het digitale bewijs zien mvdb

16u42 0 De advocaat van Aydin Çoban , de man uit de Nederlandse stad Tilburg die is aangeklaagd voor het afpersen van jonge meisjes met intieme webcambeelden, wil al het digitale bewijs zien. Een van zijn slachtoffers was het Canadese meisje Amanda Todd (15) die in 2012 uit het leven stapte. Çoban (40) heeft gevraagd om inzage in de onderzoeksinformatie.

Advocaat Robert Malewicz probeerde dit al eerder, maar ving toen bot. Malewicz zegt dat er zo’n immense berg met data ligt, dat het niet duidelijk is of alle informatie in de uiteindelijke processtukken is beland. In die stukken moet de belastende informatie zitten, dus het bewijs tegen Çoban, maar ook ontlastende informatie, die misschien in zijn voordeel is. Volgens de advocaat wordt inzage in de gegevens steeds geweigerd.

Çoban werd vorig jaar veroordeeld tot bijna elf jaar cel voor digitale stalking en afpersing. De rechters vonden bewezen dat hij 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada had lastiggevallen. Ook zou hij een homoseksuele Nederlander hebben belaagd. Ook werd hij bestraft voor het maken en verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Vandaag is het hoger beroep in zijn zaak gestart. De man is niet aanwezig in de rechtszaal.

Een van zijn slachtoffers was het 15-jarig Canadees meisje Amanda Todd. Çoban dreigde ermee beelden van haar openbaar te maken en dreef haar in 2012 zo tot zelfmoord. Een maand voor haar dood had ze een video op YouTube geplaatst, waarin ze vertelde wat haar was overkomen, hoe ze werd gestalkt en hoe haar klasgenoten haar pestten.

De veertiger wordt in Nederland niet berecht in de zaak-Todd. Canada wil dat zelf doen. De rechtbank in Amsterdam stemde afgelopen jaar in met het verzoek Coban uit te leveren. Het proces daar begint na het hoger beroep.

