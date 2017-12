Wauw: dit is de grootste pizza ter wereld die je kan bestellen Nadine Stolk

14u45

Bron: AD.nl 0 Thrillist Pizza is wereldwijd een geliefd gerecht. Ben jij écht gek op de combinatie van een knapperige bodem met een smeuïge laag kaas? Dan is dit echt iets voor jou.

Deze pizza is bijna twee vierkante meter groot. Je moet er dan ook iets voor neertellen: maar liefst 249 euro. Duur grapje als je deze jongen in je eentje naar binnen werkt. Kleine kans dat dat je lukt overigens. De pizza bevat genoeg porties voor zo'n 50 man.

Just going to have a light post-dinner snack to complete my celebration of #NationalPizzaDay. 📷: @whatcouldbebutter /📍: @bigmamasnpapas Een foto die is geplaatst door thrillist (@thrillist) op 10 feb 2017 om 03:32 CET

En daar blijft het niet bij. Je kunt ook nog losgaan met de toppings op de pizza. Zo kun je voor een kleine 34 euro extra kaas toevoegen en voor zo'n 17 euro heb je extra vlees, vis of groenten. De pizzeria die met het gigantische gerecht op de markt bracht, is gevestigd in Los Angeles.