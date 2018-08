Watts te zien in bizar relatiefilmpje: "Hij had zijn dochters al vermoord nog voor zijn zwangere vrouw van zakenreis terugkeerde" Sven Van Malderen

23 augustus 2018

14u00

Bron: Fox News 1 Speurders gaan ervan uit dat Christopher Watts zijn twee dochters in Frederick (Colorado) vermoord heeft nog voor zijn zwangere vrouw terugkeerde van een zakenreis. Daarna zou hij ook Shanann gewurgd hebben. Intussen is een filmpje van zes jaar geleden opgedoken waarin te zien is hoe de Amerikaan een Powerpoint-presentatie geeft rond relaties. Ook ontrouw komt daarbij even ter sprake. O ironie: Watts hield er zelf een affaire op na met een collega op het werk.

Volgens gerechtelijke documenten is Shanann om het leven gekomen op 13 augustus, de dag waarop ze weer thuiskwam. Bella en Celeste zouden sowieso vroeger gestorven zijn, misschien de dag ervoor al.

Daarmee lijkt de versie van Watts naar de prullenmand verwezen te kunnen worden. Hij beweert dat hij op de babyfoon plots zag hoe Shanann Celeste (3) aan het wurgen was. Het levenloze lichaam van Bella (4) zou op dat moment al blauw uitgeslagen zijn. In een vlaag van woede zou hij zijn vrouw vervolgens gewurgd hebben.

In de getuigenverklaring staat nog te lezen dat Shanann thuis afgezet werd door haar collega en vriendin Nickole Utoft Atkinson. Ze waren samen naar Arizona gereisd voor Level, het wellnessbedrijf waar ze producten voor verkochten.

Volgens Atkinson voelde Snanann zich niet te best vanwege haar zwangerschap. Ze leed ook aan lupus, een ziekte waarbij het afweersysteem ontregeld raakt. Voor de zekerheid had ze om 10 uur een afspraak gemaakt met haar dokter.

Toen Atkinson haar belde om de uitslag te weten, kwam er echter geen reactie. Ze maakte zich zodanig zorgen dat ze opnieuw naar haar huis trok, misschien was ze wel flauwgevallen.

"Nickole zag haar wagen in de garage staan", staat er in het document te lezen. "Ze probeerde de voordeur te openen, maar door de grendel kreeg ze die maar enkele centimeters open."

Atkinson belde daarop Watts, met de boodschap dat hij zo snel mogelijk naar huis moest komen. Ze verwittigde ook de politie. Binnen troffen agenten haar gsm, handtas en portefeuille aan. Watts verklaarde dat ze een emotionele discussie gehad hadden. Hij zou haar opgebiecht hebben dat hij een affaire had en dat hij van haar wilde scheiden, met traantjes tot gevolg. Daarop zou Shanann er met de kinderen vandoor gegaan zijn, "waarschijnlijk naar het huis van een vriendin".

Tijdens de volgende dagen deed Watts verschillende emotionele oproepen voor tv-camera's (zie bovenste filmpje; nvdr). Hij smeekte dat ze een teken van leven zouden geven. "Shanann, Bella, Celeste. Als jullie ergens zitten en me horen, kom gewoon terug. Als iemand hen vasthoudt, vraag ik aan die persoon om hen vrij te laten. Ik moet iedereen weer zien, dit huis is niet compleet zonder hen", klonk het.

In werkelijkheid had hij hun lichamen dan al naar het domein van de olieraffinaderij gebracht waar hij werkt. Shanann begroef hij in de buurt van een olietank. De lichamen van zijn dochtertjes verstopte hij in twee olievaten.

De vader van Shanann huilde in stilte toen de aanklachten tegen Watts eergisteren in de rechtszaal voorgelezen werden. De hoofdverdachte hield zijn hoofd naar beneden en mompelde enkele keren nauwelijks hoorbaar 'Ja meneer'. De rechter waarschuwde hem dat -als hij schuldig bevonden wordt- hij sowieso levenslang zal krijgen. En misschien riskeert hij zelfs de doodstraf. Voor zijn eigen veiligheid wordt hij gescheiden gehouden van andere gevangenen.

Vreemd genoeg is er nu ook een filmpje opgedoken van Watts uit 2012 waarin hij een presentatie geeft over de valkuilen van een relatie (te zien bovenaan dit artikel; nvdr). Met de trieste feiten in het achterhoofd klinken zijn woorden nu wel heel bitter. "Soms vind je je partner niet langer aantrekkelijk. Dat kan om fysieke redenen zijn of misschien is zijn of haar karakter veranderd", vertelt hij daar. "In een relatie moet je ook verlangen en lust tonen, maar soms kunnen die achterwege blijven."

"Misschien ontmoet je iemand op het werk, waardoor de band met je partner verzwakt. Je denkt dat je niet langer bij hem of haar kan blijven."

Watts reikt vervolgens enkele tips van experts aan. "Luister aandachtig naar elkaar, denk na voor je iets zegt en toon affectie. Soms kan een kind de relatie ook weer beter maken."

Om zeker te weten of er geen gevaar dreigt, moet je jezelf -volgens hem althans- drie vragen stellen. "Heb ik nog zin om verder te gaan met deze relatie? Is er een of andere morele verplichting? Of is het echt een noodzaak om te blijven doorgaan?" Op het eind krijgt Watts applaus van twee mannen en twee vrouwen die naar zijn toespraak geluisterd hebben.