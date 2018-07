Watervliegtuig stort neer in Alaska: alle elf inzittenden gered mvdb

11 juli 2018

09u54

Bron: DPA 0 Reddingsdiensten hebben in Alaska alle elf inzittenden levend uit een neergestort watervliegtuig gehaald.

Volgens informatie van de Amerikaanse kustwacht werd het wrak dinsdag (plaatselijke tijd) op een berghelling op het Prince of Wales Island aangetroffen.

De berg ligt ongeveer 600 meter boven de zeespiegel. De piloot had zelf de noodoproep uitgezonden. Op een foto van de kustwacht is een wit vliegtuigje te zien tussen de grijze rotsen. De piloot en de tien passagiers hebben lichte verwondingen opgelopen en werden per helikopter geëvacueerd. Ze stellen het naar omstandigheden goed.