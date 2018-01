Waterstand Seine blijft stijgen, morgen hoogste stand verwacht

27 januari 2018

Bron: ANP

De waterstand van de Seine is vandaag verder gestegen. Morgen bereikt de rivier in Parijs de hoogste stand van 5,80 meter, zo meldt Vigicrues, de instantie die de waterstanden in Frankrijk in de gaten houdt.