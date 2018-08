Waterpret op Hawaï terwijl huizen en straten overstromen door tropische storm Lane LVA

25 augustus 2018

04u46

Bron: Reuters, Star Advertiser Honolulu 0 Orkaan Lane, die intussen is afgezwakt tot een storm van de eerste categorie, bracht vrijdag niet enkel massale hoeveelheden regen naar Hawaï, maar ook perfecte golven. Terwijl sommige buurten werden geëvacueerd en huizen en straten onderliepen, profiteerden surfers en bodyboarders van de ideale surfcondities

Will Rozier, een 24-jarige surfinstructeur, kon donderdagnacht niet slapen. Niet omwille van het razen van de wind en het gekletter van de regen, maar omdat hij niet kon wachten tot de volgende ochtend om op de perfecte golven te surfen op een van zijn favoriete stranden op Big Island, het grootste eiland van de eilandengroep.

Will Rozier surft als sinds hij klein was en liet zich niet afschrikken door de storm. Een- tot tweemaal per tien jaar zorgt een orkaan voor de perfecte golven, een droom voor de ervaren surfers en locals op Hawaï. Voor toeristen en minder ervaren surfers kunnen de golven dodelijk zijn. Daarom waren de stranden vrijdag ook gesloten en bleven ze gesloten zelfs toen de storm van de tweede categorie gedurende de dag afzwakte tot de eerste categorie.

"Als je onervaren bent, wil je wegblijven van deze 'surf breaks', maar de lokale bewoners, wij rennen allemaal de oceaan in", zegt Rozier aan Reuters.

Swell is building as Honolulu Fire Dept. announces hurricane/ flash flood/dangerous surf warning on #Waikiki streets as #hurricanelane approaches #Honolulu #hawaii #oahu pic.twitter.com/CXYen25aZ5 Allen J. Schaben(@ alschaben) link

Ook aan Waikiki Beach in Honolulu op het Hawaïaanse eiland Oahua sloegen surfers en zwemmer de waarschuwingen van de autoriteiten in de wind. Met jetski's, megafonen en sirenes probeerden ze mensen uit het water en van de stranden te krijgen. De burgemeester van Honoulu Kirk Caldwell zei dat er vrijdag wel al wat minder mensen in het water waren dan donderdag maar dat hij vooral bezorgd was om de veiligheid van de toeristen die over het algemeen niet zo ervaren zijn.