Waterpeil van de Rijn blijft stijgen: scheepvaartverkeer stilgelegd SVM

16u26

Bron: Belga AP Het waterpeil van de Rijn blijft ook vandaag nog stijgen. Het scheepvaartverkeer werd daarom beperkt of volledig stilgelegd.

In Mainz, waar de rivier Main in de Rijn uitmondt, steeg het waterpeil 3 meter boven de normale stand. Vanavond zou het waterpeil 6,4 meter bereiken. Zware neerslag en smeltende sneeuw in het zuiden van Duitsland zorgen voor overstromingen en stijgende waterstanden op verschillende rivieren, zoals de Rijn, de Moezel en de Donau.

Over een afstand van 180 kilometer op de Rijn tussen Duisburg en Koblenz ligt het scheepvaartverkeer volledig plat. In Keulen werd het waterverkeer gisteravond al stilgelegd. De Rijn is al buiten zijn oevers getreden en het waterpeil blijft stijgen.

Overal langs de stroom worden zandzakken aangevoerd. Omwonenden moeten hun kelders leegpompen of worden gedwongen om tijdelijk hun huizen achter te laten.

AP