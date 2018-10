Waterpeil van de Rijn bereikt historisch dieptepunt DVDA

27 oktober 2018

15u58

Bron: VTM Nieuws 0 In Duitsland staat het waterpeil van de Rijn op een historisch dieptepunt door de droogte van de voorbije maanden. Daardoor moeten veel schepen hun lading drastisch verminderen om nog te kunnen varen. Omdat de brandstofbevoorrading in het gedrang komt, spreekt de regering in verschillende regio’s de brandstofreserves aan.

Door de lange, warme zomer staat het waterpeil in verschillende Duitse rivieren historisch laag. Het is daardoor op sommige plaatsen moeilijk voor vrachtverkeer om het water te bevaren. Onder meer de transportprijzen gaan door het verlaagde waterpeil de hoogte in.

De weersvoorspellingen van de volgende weken schatten wel dat er voldoende regen zal vallen om de waterspiegels opnieuw voldoende te laten stijgen.