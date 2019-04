Watergevecht met duizenden mensen breekt los in straten van Bangkok Redactie

13 april 2019

11u53

Bron: AP 0

In Thailand is vandaag het Songkran-festival gestart. Dat is het boeddhistische nieuwjaarsfeest van het land. In de straten van hoofdstad Bangkok is het feest ingezet met een traditie: een watergevecht. Duizenden mensen halen maar al te graag hun waterpistool boven.