Water komt vaak hoger dan eerste verdieping bij ergste overstromingen in honderd jaar in Indiase Kerala

18 augustus 2018

11u27

Bron: belga 0 In Kerala, een deelstaat in het zuidwesten van India, blijven honderdduizenden inwoners gestrand na zware overstromingen. De reddingswerkers zetten intussen de reddingsoperaties voort.

Gisteren werden meer dan 82.000 mensen gered, meldt de deelstaatregering. In de getroffen gebieden blijven echter duizenden mensen gestrand.



India zit momenteel in het moessonseizoen. Het water van de aangezwollen rivieren overstroomt dorpen en steden en het komt vaak hoger dan de eerste verdieping. De voorbije week regende het hevig, en in sommige gebieden ook in het weekend. Morgenavond laat wordt pas verbetering verwacht.

Zwaarste overstromingen in 100 jaar

"Kerala is getroffen door de zwaarste overstromingen in honderd jaar. Tachtig dammen gebroken, 324 dodelijke slachtoffers en 223.139 mensen in meer dan 1.500 opvangkampen", tweette premier Pinarayi Vijayan van Kerala gisteren. Toen was sprake van minstens 35 doden.



De Indiase premier Narendra Modi is vandaag in de regio voor een inspectie vanuit de lucht. Hij kondigde al 5 miljard roepie (62,6 miljoen euro) noodsteun aan voor Kerala. Deelstaatpremier Vijayan pleitte gisteren om de situatie uit te roepen tot nationale ramp. Hij vroeg 20 miljard roepie noodsteun (250,3 miljoen euro) en schatte de schade tot nu toe op 195 miljard roepie (2,44 miljard euro).

Meer dan 30 legerhelikopters en bijna 400 schepen nemen deel aan de reddingsoperaties.