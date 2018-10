Water in basiliek van San Marco tot 90 centimeter hoog: “In één dag tijd 20 jaar verouderd” SVM

Bron: Belga 0 Ook de beroemde basiliek van San Marco is niet gespaard gebleven van de ergste watersnood in Venetië in tien jaar. Het water stond in de kerk zestien uur lang tot 90 centimeter hoog. Dat laat administratief directeur Carlo Alberto Tesserin weten.

"Op een dag is de basiliek 20 jaar verouderd en dat is nog maar een optimistische inschatting", zei hij. In de lagunestad was het waterpeil 156 centimeter boven de zeespiegel gestegen, 70 procent van het historische centrum stond onder water.

Het San Marcoplein werd afgesloten, de politie moest toeristen in veiligheid brengen. Het wassende water zorgt ook voor heel wat schade, onder andere aan twee wandtapijten van Joan Miro die deel uitmaakten van een geplande tentoonstelling.