Wat zou jij doen? Moeder twijfelt of ze foto waarop ze 7-jarige dochter op mond kust wel online zou zetten na extreme kritiek

Moeder twijfelt of ze foto waarop ze 7-jarige dochter op mond kust wel online zou zetten na extreme kritiek

Bron: Instagram 4 Instagram Stevie Niki en haar dochter. “Ik heb getwijfeld of ik deze foto wel zou delen. Met de hele hetze in het achterhoofd die een bekend koppel uitlokte door hun dochter op de mond te kussen vorig jaar. Maar eigenlijk is dat toch triest. Dat ik daar gewoon al over moet nadenken om te beginnen.” Die boodschap heeft een Australische blogster en moeder van vier kinderen op Instagram gepost. En ook zij kreeg flink wat reactie.

Het waren David en Victoria Beckham die vorig jaar onder vuur kwamen te liggen nadat ze foto’s hadden op Instagram hadden gezet waarop te zien was hoe ze hun kinderen op de mond kusten. (lees hieronder verder)

Happy Birthday baby girl 🙏🏻💕 We all love you so much 💜💜💜 X @davidbeckham @brooklynbeckham kisses from mummy X

“Ongelofelijk dat die hele hetze überhaupt ontstond”, gaat Stevie Niki verder. “En dat ik mezelf nu in vraag moest stellen voor ik dit beeld post. En dat ik me erom zou moeten schamen dat ik mijn kinderen op de mond kus. Het is ongelofelijk wat we als ouders soms moeten doorstaan. Het terecht gewezen worden. Door andere ouders. Je kan haast niet goed meer doen. Het is altijd wel iets.”

Ongepast

Uiteindelijk postte ze de foto dus wel, met de bovenstaande commentaar. “Als je al niet eens meer je eigen kind mag kussen of hen affectie mag tonen zonder kritiek te krijgen, leven we in een triestige wereld. Het zegt misschien meer over zij die kritiek hebben en er ongepaste dingen in zien. En nu ben ik verveeld dat deze foto deze caption draagt. Dat zou niet nodig mogen zijn. ‘Ik zie haar ongelofelijk graag, mijn kleine, wilde meisje’, is eigenlijk de enige caption die dit beeld nodig heeft.”

Merry Christmas from me and my tribe to you and your tribe xo. Sorry not sorry about the squinty wrinkley eyes and patchy skin - 2017 has aged me .. or maybe that was 4 kids 🤔😂

De vrouw achter de blog ‘My Tribe of Six’ lokte met de post effectief commentaar uit, maar deze keer werd de foto overladen met steunbetuigingen van ouders die er net zo over dachten. “Je hebt 100 procent gelijk, ik kus mijn kinderen altijd op de mond”, klonk het onder meer in een reactie, en: “Beseffen die klagers wel dat onze baby’s uit onze vagina’s komen? Ik ben er vrij zeker van dat dit ons het recht geeft om hen op de mond te kussen als we dat willen. Mijn Holly steekt soms zelfs haar tong uit. Omdat ze weet dat ik slijmerige kussen haat. Prachtige foto, lieverd.”

Respect

Sommigen doen het ook nog altijd als hun kinderen wat groter zijn. “Mijn dochter is 13 en ik kus haar nog altijd op de lippen. En dat zal nooit veranderen. Ik kus al mijn dierbaren op de lippen, in onze cultuur is dat een teken van respect.” En: “Mijn oudste is 11 en kust me nog op de lippen. Vrijwillig! Ze zal ermee stoppen als en wanneer ze dat zelf wil. Ik geef mijn papa ook nog altijd een kus op de mond en ik ben 31. Mensen kunnen zo ziek zijn.”