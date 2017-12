Wat weten we precies over de kernwapens van Noord-Korea? kv

04u40

Bron: Foreign Affairs 2 AFP Wereldwijd groeit de ongerustheid over een kernoorlog naarmate het spierballengerol tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump steeds verder lijkt te escaleren. Maar wat is er precies geweten over het nucleaire arsenaal van Pyongyang? De Amerikaanse kernwetenschapper Siegried S. Hecker volgt de ontwikkelingen op de voet en ziet sterke vooruitgang aan Noord-Koreaanse zijde, zo schrijft hij in het magazine Foreign Affairs.

Volgens Hecker is Noord-Korea na elf jaar kernproeven en dankzij ervaringen met korteafstandsraketten ondertussen in staat om een kernkop te installeren op projectielen die heel Zuid-Korea en Japan kunnen bereiken. Maar Noord-Korea zal nog minstens twee jaar nodig hebben vooraleer het een raket kan bouwen die krachtig genoeg is om het Amerikaanse vasteland te bereiken, zo verwacht de professor van de universiteit van Stanford.

Hecker baseert zijn inschatting van de nucleaire capaciteit van Noord-Korea op zeven bezoeken die hij in het verleden aan het land bracht en op analyses van alle nieuwe informatie die over het land naar buiten komt, hetzij vanuit Noord-Korea zelf, hetzij via andere inlichtingenbronnen.

Uraniumvoorraad?

Hij wijst erop dat er twee types van nucleaire brandstof zijn: plutonium, dat geproduceerd wordt in reactoren, en uranium, dat verrijkt dient te worden. Dankzij kennis van het design van de kernreactor, satellietbeelden en inspecties van internationale teams, kan de hoeveelheid plutonium van Noord-Korea volgens Hecker met vrij grote zekerheid geschat worden om 20 à 40 kilogram, voldoende voor vier tot acht kernbommen.

Het is volgens de wetenschapper echter moeilijk om in te schatten over hoeveel verrijkt uranium Noord-Korea precies beschikt, omdat de centrifuges nodig om het te verrijken bijna onmogelijk gespot kunnen worden met satellieten. De professor schat dat Noord-Korea ongeveer 250 à 500 kilogram uranium heeft: genoeg voor 12 tot 24 bijkomende kernkoppen. Daarnaast is het land hoogstwaarschijnlijk ook in staat om waterstofbommen te produceren.

Kernproeven

Sinds 2006 heeft Noord-Korea zes ondergrondse kernproeven uitgevoerd. Twee recente tests, in 2016, hadden een vermogen dat vergelijkbaar was met de bommen die Hiroshima en Nagasaki vernielden. De zesde test, op 13 september 2017, was nog tien keer sterker, wat doet vermoeden dat het om een tweefasige waterstofbom ging.

Hecker schat dat Noord-Korea momenteel over voldoende grondstoffen beschikt om 25 tot 30 kernwapens te produceren die minstens even krachtig zijn als de Hiroshimabom, aan een productietempo van 6 à 7 kernbommen per jaar.

Afstand?

Het is echter wel de vraag of de Noord-Koreaanse kernwapens klein genoeg zijn om op korte en middellangeafstandsraketten te passen, zegt hij. Op dat vlak hinkte Noord-Korea immers jaren achterop, maar ook daar wordt tegenwoordig vooruitgang geboekt. In juli testte het land met succes twee intercontinentale ballistische raketten met een bereik van bijna 5000 kilometer. Vorige week testte het land een Hwasong-15-raket met een geschat bereik van bijna 13.000 kilometer: voldoende om het volledige vasteland van de VS te bereiken.

Er is weinig twijfel dat Noord-Korea een kernkop kan installeren op een raket die Zuid-Korea of Japan kan bereiken, maar voor intercontinentale ballistische raketten zijn lichtere kernkoppen nodig die sterk genoeg zijn om de hele vlucht te overleven en weer de atmosfeer binnen te dringen. Het zal volgens Hecker nog minstens twee jaar duren voor Noord-Korea dat rond krijgt.

Diplomatie

Hoewel Kim Jong-un nog geen concrete bedreiging vormt voor de VS, kan hij wel al enorme schade aanrichten bij de Amerikaanse bondgenoten. De kernfysicus pleit dan ook voor diplomatieke gesprekken om het risico op een nucleaire catastrofe te beperken en op termijn hopelijk het Noord-Koreaanse kernprogramma te kunnen elimineren.