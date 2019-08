Wat weten we over Ohio-schutter Connor Betts? kv

05 augustus 2019

02u24

Bron: Daily Beast, Heavy, Dayton Daily News, WCPO 0 Connor Betts opende in de nacht van zaterdag op zondag het vuur aan een nachtclub in Dayton, Ohio. Hij schoot negen mensen dood, waaronder zijn zus Megan (22). 27 anderen raakten gewond. De politie schakelde Betts uit.

Betts was 24 en afkomstig uit Bellbrook, Ohio. Volgens Daily Beast woonde hij daar samen met zijn ouders en zus. Zondagochtend omstreeks 6 uur voerde de politie een huiszoeking uit in de woning van het gezin Betts.

Betts zou samen met zijn zus Megan en haar vriend zijn toegekomen in het Oregon District. In de uitgaansbuurt lag de nachtclub waar de schietpartij plaatsvond. Voor de schietpartij plaatsvond geraakten ze van elkaar gescheiden. Megan Betts was een van de eerste slachtoffers. Het is nog onduidelijk of Connor Betts het effectief op zijn zus gemunt had. Haar vriend was gewond, maar overleefde de aanval.

Sociale media

Op zijn socialemediaprofielen uit Betts zich als links, een aanhanger van Satan en spreekt hij over drugs en wapens. Op zijn Twitterpagina omschreef hij zichzelf als “mannelijk/ animefan/ metalhead/ links/ ik ga naar de hel en ik kom niet terug”.



Hij maande anderen op Twitter aan om op de Democraten te stemmen en schreef dat graag voor de Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren zou stemmen, al stelde hij elders dat Bernie Sanders de betere keuze was. Verder uitte hij zich negatief over Republikeinen zoals John McCain en samenzweringstheorieën als QAnon. Hij uitte ook zijn teleurstelling over de verkiezing van president Trump in 2016. “Ik wil socialisme en ik zal niet wachten tot die idioten het eindelijk begrijpen”, schreef hij.

Betts prees Satan en schreef bij een selfie de hashtags “#selfie4satan #HailSatan @SatanTweeting”.

“Dit is Amerika: wapens op elke straathoek, wapens in elk huis, geen vrijheid behalve die om te doden”, schreef hij in december 2018. Tegelijkertijd uitte hij zich ook als een wapenliefhebber. Op 14 februari 2018, de dag van de schietpartij in Parkland, Florida stuurde hij een tweet naar senator Rob Portman waarin hij leek aan te dringen op een strengere wapenwet. “Hey Rob, hoeveel hebben ze je betaald om de andere kant uit te kijken? 17 kinderen zijn dood. Indien nu niet, wanneer dan?”, schreef hij.

In sommige tweets trok hij ook van leer tegen de politie. “De politie zal je niet beschermen”, stelde hij.

“Amfetaminen: voor wanneer je zaken gedaan moet krijgen”, schreef hij over drugs.

Volgens een LinkedIn-pagina in zijn naam, werkte Connor Betts in een restaurant in Centerville, Ohio sinds 2017. In de drie jaren daarvoor werkte hij in een benzinestation in dezelfde stad. Op LinkedIn staat dat hij psychologie studeerde aan Sinclair Community College. De school heeft ondertussen bevestigd dat hij bij hen student was.

Schorsing wegens ‘hitlist’

Op de middelbare school zou Betts destijds geschorst geweest zijn omdat hij een ‘hitlist’ (een lijst van mogelijke slachtoffers) op een muur in de toiletten had geschreven. De school werd vervolgens tijdelijk onder lockdown geplaatst. “Ik ga die informatie niet weerleggen, maar ik wil niet meer zeggen dan dat”, reageert Chris Baker die toen schooldirecteur was.

Een man uit Bellbrook die Betts bijna 20 jaar kende, vertelde aan WCPO dat hij een aardig en stil persoon was. “De Connor Betts die ik ken, was een aardige jongen”, zei hij. “Met de Connor Betts met wie ik sprak, kwam ik altijd goed overeen.” De man zegt dat hij niet weet of Betts geestelijke gezondheidsproblemen had, maar zegt dat er wel meer openheid moet komen over mentale problemen.

Wapen

Het aanvalswapen dat Connor Betts gebruikte, had hij online besteld en laten leveren bij een lokale wapenhandel. Hij had ook een handvuurwapen gekocht bij een andere wapenhandelaar.

Volgens Dayton Daily News had Betts “geen gewelddadige criminele achtergrond”. Hij had een paar snelheidsboetes.