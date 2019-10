Wat weten we over de dader van de mesaanval in Parijs? kv

03 oktober 2019

20u32

Bron: Le Parisien, BFM-TV, Le Figaro, Belga 5 Mickaël H. was erg gesloten, maar vertoonde nooit tekenen van geweld. Dat hij vandaag met een mes drie politieagenten en een bediende doodstak op het hoofdkantoor van de politie in Parijs waar hij zelf werkzaam was, komt voor zijn omgeving als een grote verrassing.

De 45-jarige man, die geboren werd in Martinique, een eiland in de Franse Antillen, ging in 2003 aan de slag als IT’er bij de antiterreurafdeling van de politie.

“Hij was erg gesloten, misschien een beetje een nerd”, vertelde een collega van Mickaël H. aan Le Parisien. “Je moest je recht voor hem zetten en goed articuleren zodat hij je zou begrijpen. Anderzijds kon hij zich uitdrukken zoals u en ik.”



“Iedereen is verrast”, vertelt een andere politiemedewerker die de dader enkele minuten voor de razernij begon nog kruiste. “Hij heeft zich nooit eerder gewelddadig opgesteld.”

Slechthorende vrouw

Mickaël H. woonde met zijn vrouw in een appartement in Gonesse, op zo'n 45 minuten van de Parijse stadskern. De politie voert een huiszoeking uit in zijn woning en heeft ook zijn vrouw ondervraagd, met wie hij sinds 2014 getrouwd is. “Het was een rustig koppel”, vertelt een buur aan Le Parisien. “Geen problemen met die mensen.” Volgens de buurman is ook de echtgenote van H. slechthorend.

De verdachte heeft volgens buurtbewoners twee kinderen van drie en negen jaar oud.

Islam

Hoewel H. zich volgens Franse media zo’n anderhalf jaar geleden zou bekeerd hebben tot de islam, zijn er op dit ogenblik geen tekenen dat hij geradicaliseerd zou zijn. Meerdere buurtbewoners geven aan dat ze nooit gemerkt hebben dat het koppel religieus was. Een ander buurman noemt het koppel “erg aardig. Hij ging ‘s avonds naar de moskee, maar begroette mannen en vrouwen gelijkwaardig”. De nicht van Mickaël H. haalt aan dat het huwelijk van haar neef “helemaal niet religieus was, maar gewoon een feest met een goede sfeer en een echte mix van mensen uit Martinique en Noord-Afrikanen.”

Op dit ogenblik is het motief van Mickaël H. nog onduidelijk. Hoewel hij volgens Franse media een conflict zou gehad hebben met een supervisor, vond er volgens veiligheidsbronnen vandaag geen meeting met zijn overste plaats en zouden er geen problemen op het werk zijn.

De man gebruikte een keramisch mes voor de aanval op zijn collega’s. Dat kon hij ongezien voorbij de metaaldetector smokkelen.