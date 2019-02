Wat we weten over Kim Jong-un (en wat we allemaal niet weten)

Met Kim Jong-un valt niet te sollen, maar verder blijft veel rond de Grote Opvolger in nevelen gehuld

Jeroen Visser

25 februari 2019

Bron: de Volkskrant

Hij communiceert makkelijker dan zijn vader, neemt zijn vrouw mee op pad, eet hamburgers en bezoekt popconcerten. Dat is wat we allemaal wél weten over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar er is veel meer dat we niet weten.