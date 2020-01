Wat we tot nu toe weten over het nieuwe coronavirus TT

21 januari 2020

16u41

Bron: ANP 0 De uitbraak van het nieuwe coronavirus houdt de gemoederen bezig. Honderden mensen zijn besmet, van wie er zes zijn overleden. Vier vragen en antwoorden over wat we nu weten.

Wat is het nieuwe coronavirus?

Er zijn verschillende soorten coronavirussen, zegt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Meestal zorgen ze voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid, maar bij het nieuwe coronavirus spelen koorts, kortademigheid en longklachten op. Het SARS-coronavirus kostte in 2002 en 2003 bijna achthonderd mensen het leven.

Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het virus is overdraagbaar van mens op mens en van dier op mens, melden de Chinese autoriteiten. Er wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen tegen besmetting.

Waar heeft het virus zich verspreid?

De uitbraak van het nieuwe coronavirus was in de Chinese stad Wuhan, een stad met circa 11 miljoen inwoners in de centrale provincie Hubei. Ondertussen zijn op meerdere plekken in China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan mensen besmet.

Wat gaat er gebeuren om het virus in te dammen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt morgen spoedoverleg over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Experts moeten besluiten of de uitbraak wordt aangemerkt als een bedreiging voor de internationale volksgezondheid.

Veel landen wachten hier niet op. Omliggende landen in Azië, maar ook Australië, de Verenigde Staten, Rusland en Singapore controleren al extra op vliegvelden om besmetting te voorkomen. De belangrijkste medische adviseur van de Australische regering waarschuwt dat dergelijke maatregelen maar beperkt bescherming bieden. "We kunnen niet helemaal voorkomen dat het virus het land binnenkomt. De incubatieperiode duurt waarschijnlijk een week."

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding meldt dat er vanuit Europa maar drie directe vluchten naar Wuhan zijn. Zij achten het besmettingsrisico voor Europa daarom laag.