Wat we nu weten over de vermoedelijke dader in Straatsburg: “Geradicaliseerd, strafblad en gewelddadig verleden” IB

12 december 2018

00u57

Bron: ANP, Belga, dna.fr, bfm.tv 8 De schutter die gisterenavond in het centrum van Straatsburg het vuur opende en meerdere mensen doodschoot, is een 29-jarige man, die door de media is geïdentificeerd als Chérif C. De man was bij de Franse inlichtingendiensten bekend en had een ‘fiche S’, wat betekent dat hij geradicaliseerd was.

According to french and arabic sources the identity could be Cherif C. Radicalized islamist, already known for committing a murder. #France #strasbourg #NOpact #q #qanon https://t.co/X3pZcS63UH pic.twitter.com/eFIwWGrzvi Kimi Kitti Lush(@ nekokimichan) link

De 29-jarige Chérif C., die op 4 februari 1989 in Straatsburg werd geboren, werd door de Franse inlichtingendiensten al gevolgd omdat hij geradicaliseerd was. Hij zou ook andere criminele feiten gepleegd hebben.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Castaner kondigde in een persconferentie aan dat de dader zowel in Frankrijk als in Duitsland een strafblad heeft. Volgens de minister kwam hij al vanaf zijn vroege jeugd in aanraking met de politie. Vanwege zijn radicalisering werd hij al enkele jaren door de politie gevolgd.

Volgens de Franse krant Les Dernières Nouvelles d’Alsace is Chérif C. in 2011 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, voor de mishandeling van een tiener met een gebroken fles.

Gisterenochtend probeerde de politie hem op te pakken in verband met een inbraak, maar toen gaf de man niet thuis. Bij de huiszoeking zouden volgens de Franse media granaten gevonden zijn.

Nog steeds voortvluchtig

De dader is nog altijd voortvluchtig. Eerder op de avond waren er berichten dat hij gewond zou zijn geraakt na de interventie van militairen in Straatsburg, maar hij is voorlopig nog niet opgepakt. In de Franse media circuleren berichten dat de gewonde man er met een al dan niet gestolen taxi vandoor zou zijn gegaan. Zeker 350 politieagenten en gendarmes zijn ingezet om hem op te sporen.