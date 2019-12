Wat te verwachten met Boris Johnson (opnieuw) aan het roer? IB

13 december 2019

04u42

Bron: Belga 0 Zoals het er nu uitziet, halen de Conservatieven van Boris Johnson een ruime absolute meerderheid in het Britse Lagerhuis. De premier kan dan zijn brexitplannen doorduwen, maar de Tories hebben nog een en ander in petto.

Boris Johnson zit al sinds afgelopen zomer in Downing Street 10. Maar ‘BoJo’ kwam als vervanger van Theresa May in het spel, en werd dus nooit verkozen. Dat verandert nu, als we tenminste op de exitpolls mogen afgaan: die voorspellen een absolute meerderheid voor de Conservatieven..

Johnsons eerste prioriteit wordt naar alle waarschijnlijkheid de brexit. “Get brexit done” was de slogan van de Tories. Johnson kreeg vlak voor er vervroegde verkiezingen kwamen al het principiële akkoord van het Lagerhuis voor zijn brexitdeal met de EU. Wellicht zal hij alle nodige wetgeving in de komende weken door het parlement willen jagen, waarna de Britten de Europese Unie op 31 januari 2020 kunnen verlaten.

De overgangsperiode loopt dan in principe tot eind 2020. Een verlenging tot december 2022 is mogelijk, maar dat zal met Johnson aan het roer allicht niet gebeuren. Als er tegen eind volgend jaar geen handelsakkoord met de Europese Unie op tafel ligt, is een chaotische brexit dus in principe nog altijd mogelijk.

Brexit beu

Maar de campagne draaide rond meer dan brexit alleen. De Britse Jan Modaal is het hele debat al lang beu, en maakt zich zorgen om het tekort aan middelen voor de gezondheidszorg, het onderwijs en de politie, en het immense tekort aan verplegend personeel. Ook daar hadden de Tories aandacht voor in hun verkiezingsmanifest.

De Conservatieven willen elk jaar miljarden investeren in de openbare gezondheidszorg NHS. Dat moet onder meer toelaten 40 nieuwe ziekenhuizen te financieren in de komende 10 jaar, en 50.000 extra verpleegkundigen aan te werven. Daarnaast zouden scholen tot 5.000 pond per leerling krijgen, zouden beginnende leerkrachten een hoger startloon krijgen en beloofden Johnson en co. een fonds van 1 miljard pond voor opvang voor en na school en tijdens vakanties.

Daarnaast zouden er 20.000 extra politieagenten aangeworven worden en mikken de Tories op 10.000 extra plaatsen in gevangenissen. De partij wil ook de immigratie richting het Verenigd Koninkrijk beperken, al plakte daar in het manifest geen concreet cijfer op.

Queen's speech

Of en hoe de Conservatieven dat allemaal willen waarmaken, weten we in de komende weken en maanden. De aandacht zal wellicht eerst naar de brexit gaan, waarna de regeerverklaring - de ‘Queens speech’ - en de begroting zullen moeten wachten tot 2020.

De voorlopige resultaten - met zowat 227 van de 650 kiesdistricten geteld - geven Johnsons Conservatieve partij een ruime meerderheid in het Lagerhuis, en voorspellen een zware nederlaag voor Labour. Op de volledige resultaten is het echter nog wachten tot iets later in de ochtend.