Wat speelt er zich af in hoofd van schoolschutters? Deze psycholoog probeert mysterie te doorgronden en deed al opmerkelijke vaststellingen Koen Van De Sype

15 februari 2018

17u09 0 Wat ging er door Nikolas Cruz (19) heen toen hij gisteren gewapend met een AR-15 naar zijn vroegere middelbare school in Florida trok en er het vuur opende op de leerkrachten en leerlingen die er net hun dag hadden opzitten? Niemand die het weet, maar de Amerikaanse psycholoog Peter Langman - die zich specialiseerde in schietpartijen op scholen - heeft wel een vermoeden over wat daders als Cruz drijft. Hij maakt er zijn levenswerk van om te begrijpen wat schoolschutters op hun pad naar geweld zet. En minstens even belangrijk: hoe we hen kunnen stoppen.

Waarom doden kinderen? Het is volgens psycholoog Peter Langman – die al twee boeken schreef over schoolschutters – geen vraag waar een eenduidig antwoord op te geven is. “Mensen hopen vaak dat er één reden te ontdekken is, één trigger”, vertelde hij al aan de Britse krant The Guardian. “Dat is niet zo. Soms speelt er een wraakfactor en is het geweld bijvoorbeeld gericht tegen iemand die hen heeft afgewezen of een leraar die hen heeft gestraft. Maar soms gebeurt de aanval ook compleet willekeurig. Dan voelen ze bijvoorbeeld een razernij vanbinnen en werken ze dat uit op de wereld rondom hen. Dan zijn de slachtoffers vreemden. Maar evengoed willen ze gewoon naam maken. Ze zijn dan niemand en willen internationale erkenning door hun moordpartij.”

Mythes

Desondanks deed Langman enkele opmerkelijke vaststellingen terwijl hij dossier van schoolschutters bestudeerde. Zo bleken de meeste daders mannen te zijn en waren ze allemaal onder te brengen in één van drie psychologische profielen. En hij kon ook een reeks hardnekkige mythes ontkrachten. “Stereotiepen die niet alleen niet kloppen, maar ook gevaarlijk zijn. Want ze kunnen ertoe leiden dat bedreigingen minder serieus worden genomen. Met alle gevolgen van dien.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN