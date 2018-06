Wat Noorwegen doet met neonazi's, kunnen wij ook met terroristen: "Laat ze zelf nadenken over wat ze hebben gedaan en waarom" Frank Renout

18 juni 2018

15u01

Bron: AD 1

De Franse socioloog Farhad Khosrokhavar waarschuwt voor nieuwe aanslagen wanneer veroordeelde Irak- en Syriëgangers eenmaal hun straf hebben uitgezeten. "Stel dat ze door hun strafblad geen normaal leven kunnen opbouwen, wat gaan ze dan doen?"

Hij waarschuwde twintig jaar geleden al voor de invloed van de islam in de banlieues (de Franse achterstandswijken, red.) en ruim tien jaar geleden schreef hij als een van de eersten over radicalisering in gevangenissen. Nu vreest socioloog Farhad Khosrokhavar voor terroristen die hun straf hebben uitgezeten. Als we nu niets doen, krijgen we de komende jaren volgens hem te maken met nieuwe aanslagen.

