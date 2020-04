Wat na de crisis? Europese Commissie presenteert gezamenlijke exitstrategie AW

15 april 2020

10u59 12 Vrijwel heel Europa koos enkele weken geleden voor een lockdown om de coronacrisis te beteugelen. Inmiddels zijn verschillende EU-landen, met Oostenrijk als koploper, de maatregelen aan het versoepelen. Om dat vlot te doen verlopen en een nieuwe uitbraak in Europa te vermijden pleit de Europese Commissie voor een gezamenlijke exitstrategie.

Volgens de commissie zal het geleidelijk terugkeren naar ‘normaliteit’ onvermijdelijk leiden tot nieuwe Covid-19-gevallen. Daarom moet de ‘exit’ stapje voor stapje gaan, volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen, bij voorkeur met steeds een maand ertussen en in overleg met elkaar.



“Goede buren praten met elkaar”, aldus Von der Leyen. “Als de lidstaten hun maatregelen langzaam opheffen, is het heel belangrijk om hun buurlanden én de commissie daarvan op de hoogte te brengen.” Daarbij haalt Von der Leyen een denkbeeldig voorbeeld aan, al gebeurde iets soortgelijks bij het invoeren van de maatregelen in België en Nederland: “Als de winkels in een land heropenen, willen we niet dat de inwoners van het buurland met z'n allen de grens overtrekken." In maart trokken nog een massa Belgen naar Nederlandse grensgemeenten om er te eten en drinken toen de restaurants in eigen land in de strijd tegen verspreiding van het virus, al dicht waren maar in Nederland niet.

Von der Leyen stelt drie voorwaarden voordat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. In de eerste plaats moet er langere tijd sprake is van een aanzienlijke daling van de verspreiding van het virus. “Verder moet de bedden- en intensivecarecapaciteit in de lidstaten op orde zijn”, stelt Von der Leyen. “De derde voorwaarde: je moet voldoende monitorcapaciteit hebben en op grote schaal kunnen testen." Op die manier kan de curve nauwgezet opgevolgd worden bij het loslaten van de maatregelen. “Maar”, stelt Von der Leyen, “er is geen uniforme aanpak. Het gaat telkens om een op maat gemaakte aanpak.”

Herstelstrategie

EU-president Charles Michel wil volgende week met de EU-leiders een herstelstrategie voor na de coronacrisis bespreken. De lidstaten moeten samen zorgen dat de interne markt wordt hersteld en verbeterd, de investeringen worden aangezwengeld en de welvaart voor EU-burgers en bedrijven weer wordt gegarandeerd.

Daarbij zal de volgende meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 “een sleutelrol” spelen, zei Michel. De commissie is al bezig de budgettaire plannen voor de komende jaren te herschrijven naar aanleiding van de coronacrisis. Ook wordt gedacht aan de oprichting van een tijdelijk wederopbouwfonds.

De EU-leiders vergaderen op 23 april voor de vierde keer in enkele weken per videoverbinding over de coronacrisis.

Lees ook:

Oostenrijk is weer (een beetje) open, maar het is er nog stil: “De regering heeft de mensen bang gemaakt”

“Niet alleen het virus is onze vijand, ook het gebrek aan visie en stuurkracht”