Exclusief voor abonnees Wat met de Belgische IS-strijders in Syrië? De mogelijkheden drogen op Jeroen Van Horenbeek Yannick Verberckmoes

30 oktober 2019

12u54 0 De vervolging van de Belgische IS-strijders in Syrië dreigt een enorm probleem te worden. Hen laten berechten in Irak – zoals de regering wil – wordt lastig. Irak lijkt daar niet toe bereid, tenzij voor veel geld. Hen zelf berechten wordt ook aartsmoeilijk. Bewijzen vinden voor hun misdaden is zelfs voor de Verenigde Naties een bijna onmogelijke taak.

In de Wetstraat is de afgelopen maanden urenlang gedebatteerd over wat ons land moet aanvangen met de ruim 55 Belgische IS-strijders die momenteel vastgehouden worden in Syrië. Moeten zij in Irak berecht worden, desnoods met het risico op de doodstraf? Moet België hen terughalen en hier laten berechten door het eigen justitieapparaat? Of moet er een (nieuw) internationaal strafhof komen?

