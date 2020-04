Wat lerares Katie heeft gedaan voor leerling die het moeilijk had tijdens lockdown, beroert vele harten KVE

21 april 2020

12u44

Bron: Good Morning America, Fox News, Krone 8 Een lerares uit de Amerikaanse staat Florida heeft alles uit de kast gehaald om een verdrietige leerling op te vrolijken en zo goed mogelijk bij te staan tijdens de lockdown. Haar barmhartige daad is viraal gegaan.

De leerkracht, Katie Ricca, geeft door de quarantainemaatregelen al een tijd online les via Zoom en leest ‘s avonds ook nog verhaaltjes voor. Maar ze merkte op dat een van haar leerlingen, de zevenjarige Hannah, verdrietig leek.

“Ze verliet de online les te vroeg, dus sms’te ik haar moeder Kelley Close om het er eens met haar dochter over te hebben’, vertelde Katie. “Mijn lieve studente legde uit dat ze verdrietig was, maar niet wist waarom.”

Katie aarzelde niet om volop actie te ondernemen om haar leerling een hart onder de riem te steken. De vrouw, die zelf vijf kinderen heeft, besloot om naar het huis van Hannah te gaan. De leerkracht en het meisje gingen op de oprit zitten, twee meter uit elkaar. En Katie begon met Hannah te praten en las een verhaaltje voor.

Oprit

“De klas van Hannah heeft elke dag een Zoom-sessie”, schreef mama Kelley op Facebook. “Maar Hannah trok zich terug en werd heel verdrietig, waarna haar lerares naar ons huis is gekomen. Ze praatten en lazen boeken. Deze vrouw heeft thuis zelf vijf kinderen en toch heeft ze een uur op mijn oprit gezeten om er zeker van te zijn dat Hannah in orde was.”

Kelley legde uit dat Katie met Hannah sprak over haar gevoelens tijdens de lockdown, en dat ze het meisje op het hart drukte dat “het oké is om af en toe in de war te zijn, triest te zijn en te huilen als dat nodig is”.

“Ze herinnerde Hannah eraan dat hoewel we van elkaar gescheiden zijn, we allemaal hetzelfde doormaken”, besloot mama Kelley.

Katie stelde het hartverwarmende gebaar ongeveer twee weken geleden, maar de foto op Facebook is nu viraal gegaan. En Hannah kan de wereld opnieuw een beetje beter aan dankzij de fantastische geste van haar leerkracht.



