Wat is er met Vladimir Poetin? Voor het eerst in jaren vertoont hij duidelijk tekenen van ziekte HR

14 februari 2018

08u06

Bron: The Independent 1 Wat is er aan de hand met Vladimir Poetin? Voor het eerst in jaren heeft de Russische president de voorbije week een aantal belangrijke afspraken en publieke optredens geannuleerd. Zijn fitheid is nochtans een van de pijlers van zijn publieke imago.

Tijdens zijn laatste publieke optredens vertoonde de president duidelijk tekenen van ziekte. Zijn stem was zwak en en hij hoestte voortdurend. Hij maakte fouten en leek niet geconcentreerd.

De vage communicatie vanuit het Kremlin voedt bovendien de geruchten. Perssecretaris Dmitry Peskov liet eerst nog weten dat Poetin met een verkoudheid kampte, maar dat hij gewoon verder zou werken. Daarna klonk het dat Poetin enkele afspraken had geannuleerd om zich te concentreren op de nasleep van de crash van een vliegtuig van Saratov Airlines nabij Moskou. Dat ook de dagen erna nog publieke optredens werden geannuleerd, doen vermoeden dat er meer aan de hand is.

Sportblessure

Sinds Poetin de macht overnam van Boris Jeltsin, was hij nog maar één keer ziek. In 2012 was hij kort uit beeld "door een sportblessure". De Russische president pakt bovendien regelmatig uit met zijn fitheid. Dan verschijnen in de pers spectaculaire foto's van Poetin die in ijswater baadt, die met ontbloot bovenlichaam paardrijdt, die een ijsbeer aait of bij een tijger, ... Dergelijke foto’s maken hem bij veel Russen geliefd, anderen steken er vaak de draak mee.