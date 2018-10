Wat is er echt gebeurd met de kritische journalist die niet levend uit het Saoedisch consulaat kwam?

Rob Vreeken

11 oktober 2018

14u46

Bron: de Volkskrant

De Saudische journalist Jamal Khashoggi betrad acht dagen geleden het Saudische consulaat in Instabul, om formaliteiten omtrent zijn aanstaande huwelijk te regelen. Sindsdien is hij niet meer gezien. Wat is er aan de hand?