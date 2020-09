Exclusief voor abonnees

Wat is er aan de hand in broeihaard Marseille? Biostatisticus Molenberghs: “Laat dit wake-upcall zijn om maatregelen na te leven”

Toerisme en sportevenementen spelen grote rol in transmissie van virus

Luc Beernaert

17 september 2020

16u42

Marseille is momenteel dé broeihaard van het coronavirus in Frankrijk. Het toerisme dat er de voorbije maanden floreerde wordt als boosdoener aangewezen. De vreugdetaferelen na de overwinning van Olympique Marseille op Paris Saint-Germain voorbije zondag doen het ergste vrezen. “Ook in ons land speelt toerisme een grote rol in de transmissie, en ook het gebeuren na voetbalwedstrijden hebben we niet onder controle”, stelt biostatisticus Geert Molenberghs.