Wat is er aan de hand in Barcelona? Deze zomer al acht dodelijke vechtpartijen en moorden, stadsbestuur geeft “veiligheidscrisis” toe Aantal steekpartijen op straat neemt onrustwekkend toe TT

16 augustus 2019

15u03

Bron: La Vanguardia, El Pais 0 Drie doden in iets meer dan een week, acht sinds het begin van de zomer, en twaalf dit jaar. En dat tegenover tien in het volledige jaar 2018. Het aantal vecht- en steekpartijen met dodelijke afloop kent in de Catalaanse hoofdstad Barcelona een opvallende toename. Het stadsbestuur erkent dat er sprake is van een “veiligheidscrisis”, maar belooft samen met de politie beterschap en een gedegen onderzoek.

Het laatste slachtoffer kwam deze nacht rond 3 uur om het leven in de wijk Nou Barris nadat hij bij een vechtpartij met een mes werd neergestoken. De dader kon ontkomen, de politie tast voorlopig in het duister over de aanleiding van het incident. Het slachtoffer, een 47-jarige man uit de Dominicaanse Republiek, was al het zoveelste van een steekpartij deze zomer, en het achtste slachtoffer van geweld met dodelijke afloop sinds 1 juli.

Ook op andere plekken in de stad vonden afgelopen nacht incidenten plaats. In de wijk Horta moest de politie rond middernacht tussenkomen bij een vechtpartij met verschillende personen, meldt La Vanguardia. De deelnemers konden ontkomen, behalve twee mannen die met steekwonden naar het ziekenhuis werden gebracht.

Ongeveer tegelijkertijd raakte een toerist bij een overval met geweld lichtgewond in de wijk Ciutat Vella, het oude hart van de stad. Ook hij kreeg verschillende steekwonden en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Veiligheidscrisis

De twaalf doden die er tot vannacht vielen in Barcelona bij gewelddadige incidenten, zijn er al meer dan de tien die er over het volledig jaar 2018 te betreuren waren. In zes gevallen viel het slachtoffer bij een vecht-of steekpartij, drie mensen kwamen om het leven na een schietincident, één slachtoffer maakte een dodelijke val na een overval, en twee vrouwen werden vermoord.

Albert Battle, in het stadsbestuur schepen verantwoordelijk voor Veiligheid, erkende woensdag al dat Barcelona momenteel door een “veiligheidscrisis” gaat. Hij vraagt de politie een “sereen en verantwoorde analyse van het onveiligheidsgevoel” in de stad. Tegelijkertijd beloofde hij meer middelen en manschappen voor zowel de regionale politie, de Mossos d’Esquadra, als de stadspolitie. Zo komen er in september 300 extra agenten bij, nadat er in de lente al eens 130 aan het korps werden toegevoegd.

“De situatie is niet onomkeerbaar. Barcelona blijft een veilige stad in vergelijking met andere steden als Londen, Parijs of Rome”, verzekerde Battle. Het stadsbestuur maakt zich in een interview met El Pais sterk de crisis “binnen het jaar” bedwongen te hebben.

De politie zelf ontkent dat ze niet slagkrachtig genoeg optreedt en wijst erop dat het aantal drugspanden en inbraken vorig jaar is gedaald omdat dat toen een prioriteit was. Sinds begin juli heeft de politie de opdracht gekregen alle aandacht te verschuiven naar gewelddadige aanvallen op straat. Volgens de veiligheidsdiensten zijn veel incidenten nog altijd te wijten aan de drugshandel.