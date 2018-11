Wat is een stem minder? Jongeren en minderheden spelen doorslaggevende rol bij tussentijdse verkiezingen AW

06 november 2018

11u44

Bron: The Washington Post 0 Voor heel wat Amerikanen belooft het vandaag een spannende dag te worden, vooral voor Donald Trump. De tussentijdse verkiezingen van vandaag, 6 november 2018, zijn vrij uniek omdat het land sterk verdeeld is. Daarboven is er een grote groep Amerikanen wie de verkiezingsstrijd gestolen kan worden. Net zij zullen een behoorlijk grote rol spelen bij de resultaten.

Maar liefst de helft van de stemgerechtigde Amerikaanse kiezers stemt niet. Maar in een situatie zoals deze, waarbij een natie verdeeld is in twee grote en relatief gelijke groepen, houden de niet-stemmers op hun eigen manier enorm veel macht in handen. Het zijn zij die een verschil kunnen maken, maar dat (waarschijnlijk) niet doen.



Als de Democraten de controle over het Amerikaanse Congres willen heroveren, moeten ze massa’s Amerikanen aanzetten tot stemmen, voornamelijk jongeren en minderheden. Die groepen werden tijdens de presidentsverkiezingen twee jaar geleden onvoldoende gemotiveerd, klinkt het bij vele Democraten. Vooral de staten Wisconsin, Pennsylvania en Michigan spelen daar een grote rol.

Maar ook voor de Republikeinen staat het een en ander op het spel. Zij dreigen volgens peilingen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te verliezen waar ze momenteel 235 van de 435 zitjes hebben. Om die meerderheid te behouden, zijn ook zij afhankelijk van vele niet-stemmers, personen die vooral bij tussentijdse verkiezingen doorgaans geen moeite doen om een stem uit te brengen. Beide partijen gaven miljoenen uit tijdens de verkiezingsstrijd om die ongeïnteresseerde groep naar de stembus te krijgen, al is het maar voor één keer.

Wie zijn die niet-stemmers?

Volgens een Amerikaans onderzoek uit 2016, kunnen niet-stemmers onderverdeeld worden in vijf grote groepen: ongeïnteresseerde Amerikanen (15 procent), personen die het te druk hebben (14 procent), mensen die worden tegengehouden door een ziekte of handicap (12 procent) en een groep die het oneens is met de politieke programma’s (25 procent).



De laatste en de grootste groep woont in landelijke en afgelegen gebieden zoals Glenville, twintig minuten verwijderd van de dichtstbijzijnde snelweg. “Sommigen komen, bij wijze van spreken, niet vaker dan één of twee keer per jaar het huis uit”, zegt David Corcoran, uitgever van lokale krantjes en Democraat in Glennville. “Ze komen amper in contact met de ‘buitenwereld’. Stemmen is voor hen overbodig.”

Maar ook andere minderheden waaronder de zwarte bevolking stemt amper. Zo bleek uit de laatste cijfers dat slechts 36 procent van hen naar de stembus stapt. Hetzelfde percentage gold overigens voor jongeren. Het is maar afwachten of de opkomst voor deze tussentijdse verkiezingen –ondanks de vele miljoenen die in deze groepen werd geïnvesteerd- ook zo laag blijft.

Wat staat er op het spel?

Voor Trump zijn deze tussentijdse verkiezingen een eerste test. Ze zullen de balans opmaken voor het beleid dat hij voerde en ze voorspellen enigszins de volgende presidentsverkiezingen. Bovendien hebben de Republikeinen momenteel nog een meerderheid van de zitjes in zowel het Huis (235 van de 435) als de Senaat (51 van de 100), maar het ziet ernaar uit dat ze hun meerderheid in het Huis dreigen te verliezen. Dat zou betekenen dat Trump minder makkelijk besluiten zal kunnen doorvoeren.

