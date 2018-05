Wat is de kans? Man wint lotto twee keer in één week TK

14 mei 2018

09u23

Bron: News Australia 1 De kans dat je in ons land de jackpot van de lotto wint, is 1 op 8.145.060. Bij de Australische versie slinken die kansen tot 1 op 15.746.501. De kans dat je de lotto twee keer wint? Zo goed als nihil. En toch wist deze man uit Sydney maar liefst twee keer in één week geld in de wacht te slepen.

NSW Lotteries, het bedrijf achter de Australische kansspelen, maakte bekend dat een speler uit Sydney maar liefst twee keer één week een mooi bedrag won. Hij ging niet met de jackpot lopen, maar werd in totaal wel bijna 2,5 miljoen Australische dollar (AUD) (zo'n 1,5 miljoen euro) rijker.

Het gaat concreet om een veertiger uit Bondi. Zaterdag was hij een van de winnaars van de pot van 20 miljoen, waardoor hij meer dan 1,4 miljoen AUD kreeg. Hij won ook nog een paar kleinere bedragen die dag, goed voor een totaalbedrag van 1.457.834 AUD. Een mooie prijs zeg maar, en ieder mens zou overgelukkig zijn. De man in kwestie was echter vooral verbaasd, want hij had bij de trekking van maandag al een miljoen AUD gewonnen. In totaal won hij dus bijna 2,5 miljoen AUD in één week tijd.

Reis naar Honolulu

"Dit is absoluut geweldig", reageerde de gelukzak, die voorlopig anoniem wil blijven. "Ik ben erg blij. Twee keer in één week, het is te mooi om waar te zijn. De kans om twee keer te winnen op zo'n korte tijd moet bijna onbestaande zijn." De man is van plan om het geld te beleggen, "al wil ik wel graag een huis kopen in Bondi of op de Gold Coast. Een reis naar Honolulu komt er ook sowieso, en ik heb mezelf intussen al getrakteerd op een nieuwe auto. Maar met de rest wil ik verstandig omgaan."

De man weet zelf niet hoe hij het voor elkaar kreeg; hij heeft geen specifieke tactiek. "Ik denk dat God gewoon voor me zorgt." Hij zal daarom ook blijven deelnemen aan het kansspel. "Je weet maar nooit dat ik nog eens geluk heb."

