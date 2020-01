Exclusief voor abonnees

Wat houdt die nucleaire deal juist in en wat zijn de gevolgen nu Iran er zich niet meer aan houdt?

Karen Van Eyken

05 januari 2020

21u31

Bron: BBC, Reuters, Belga, ANP

De atoomdeal tussen Iran en de internationale mogendheden werd in 2015 gesloten om te voorkomen dat Iran een kernmacht zou worden. Maar het akkoord wankelt al een tijdje. Trump trok zich in 2018 eenzijdig terug. Vervolgens heeft Iran weer belangrijke stappen gezet richting de verrijking van uranium. En ook na de moord op Qassem Soleimani stelt Teheran dat het de nucleaire deal zal schenden. Maar wat houdt die deal juist in en wat zijn de gevolgen van de doodsstrijd van dit belangrijke akkoord?