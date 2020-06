Wat hebben de ‘Black Lives Matter’-protesten in de VS al opgebracht? HLA

09 juni 2020

14u01

Bron: New York Times, The Guardian, BBC, CNN 0 Het overlijden van George Floyd heeft wereldwijd heel wat protest aangewakkerd. In de Verenigde Staten zijn in elk van de 50 staten mensen op straat gekomen uit protest tegen racisme en politiegeweld. Ze eisen meer rechtvaardigheid en de hervorming van het politieapparaat in het land. Wat is het resultaat van twee weken betogen in het hele land?

De ‘Black Lives Matter’-beweging is niet nieuw, maar beleeft momenteel een uniek momentum, zegt Alicia Garza, één van de drijvende krachten achter het protest, in The New York Times: “Zeven jaar geleden vond men ons te radicaal en werden onze eisen onmogelijk geacht. Nu, ontelbaar veel mensenlevens later, vindt men ons eindelijk relevant.” Volgens Rashad Robinson, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Color of Change, is het de grimmige wreedheid van de video van de dood van George Floyd die veel mensen heeft wakkergeschud: “De pijn is voelbaar in de video. De politieagent kijkt recht in de camera terwijl hij het leven uit hem duwt”, zei Robinson in diezelfde krant.

George Floyd

Net na het verspreiden van de video werden de vier agenten betrokken bij de gruwelijke dood van Floyd ontslagen, maar niet aangeklaagd of gearresteerd. Na dagen van luid protest werd Derek Chauvin, de agent die zijn knie 8 minuten en 46 seconden lang op de nek van Floyd hield, gearresteerd en aangeklaagd wegens onopzettelijke doodslag. Enkele dagen later werden ook de andere drie agenten gearresteerd. Zij worden aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het aanhoudende protest heeft er voor gezorgd dat de aanklacht tegen Chauvin verzwaard werd tot moord. De man riskeert nu een gevangenisstraf van 40 jaar.

“Defund the Police”

In Minneapolis verzamelden betogers afgelopen weekend voor het huis van burgemeester Jacob Frey. Ze eisen de ontmanteling van de politie in de stad. De burgemeester zelf liet eerder optekenen dat hij het politieapparaat in de stad wil hervormen, maar dat hij geen voorstander is van een ontmanteling. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden is echter wel voorstander van een volledige ontmanteling, en beloven een “nieuw, transformatief model van openbare veiligheid”.

Ook in de rest van het land klinkt er luid protest voor de hervorming of zelfs ontmanteling van het politieapparaat. Patrisse Cullors, mede-oprichter van BLM, legde bij een lokaal Amerikaans radiostation uit dat door de overheidssteun aan de politie te beperken, “de politie minder middelen zou hebben om onze gemeenschappen te schaden". In de plaats daarvan stellen actievoerders voor om het geld te investeren in die gemeenschappen die vaak het slachtoffer zijn van politiegeweld.

Inmiddels lijkt het erop dat dit een belangrijk thema zal worden voor de presidentsverkiezingen.

New York

Bill de Blasio, burgemeester van de stad New York, heeft afgelopen weekend, na bijna twee weken protest in zijn stad, al een aantal hervormingen aangekondigd. “Zeggen ‘ik hoor jullie’ is niet genoeg”, schreef de burgemeester op Twitter. “Hier is wat ik nu meteen zal doen om onze stad rechtvaardiger te maken.” In het bericht kondigt de Blasio onder meer aan dat hij een deel van het budget voor de politie zal overhevelen naar jeugd- en sociaal werk en dat er een hervorming aankomt op vlak van transparantie en discipline binnen het politiekorps.

Saying “I hear you” is not enough. Here’s what I’m doing right now to make our city more just: pic.twitter.com/PoTu1xgxP2 Mayor Bill de Blasio(@ NYCMayor) link

De gouverneur van de staat New York kondigde gisteren aan dat de anti-wurggreepwet wordt goedgekeurd. De wet wordt genoemd naar Eric Garner, een zwarte man die in 2014 in New York om het leven kwam nadat hij door een agent in een wurggreep werd gehouden. Het gebruik van de wurggreep is al sinds 1993 verboden voor de politie in de stad, maar de wet zal het nu ook strafbaar maken.

Breonna Taylor

“Breonna Taylor, zeg haar naam”. Het staat op heel wat van de kartonnen bordjes die demonstranten in het hele land omhoog houden. Taylor werd op 13 maart in haar appartement in Louisville doodgeschoten door de politie. Het was midden in de nacht en de vrouw lag te slapen toen ze acht keer werd geraakt door een politiekogel. De agenten, die het appartement zonder waarschuwing binnendrongen in het kader van een drugsonderzoek, bleken op het verkeerde adres te zijn. De FBI opende een onderzoek naar het incident, maar geen van de agenten betrokken bij de dood van Taylor werd gearresteerd of zelfs ontslagen.

Demonstranten blijven ijveren voor rechtvaardigheid voor Taylor, die vorige week 27 jaar oud zou geworden zijn.

