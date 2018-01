Wat gebeurt er met het fortuin van Ikea-oprichter Ingvar Kamprad? SI

Bron: Business Insider, One World, IKEA Foundation, The Balance 0 Ingvar Kamprad, de oprichter van IKEA die dit weekend overleed op 91-jarige leeftijd, was een multimiljardair met een geschat vermogen van meer dan 60 miljard euro in 2016. Wat gebeurt er nu met het fortuin dat hij nalaat?

Ingvar Kamprad stond gekend als een zuinig man die ondanks zijn groot vermogen toch op kleine voet leefde. Ook stond hij erom bekend creatief om te gaan met belastingsystemen. Daardoor is de bedrijfsstructuur van IKEA even ingewikkeld als het in elkaar zetten van een IKEA-meubelstuk. Het is een complexe, zakelijke constructie die bestaat uit stichtingen, holdings, bedrijven en trusts verspreid over de hele wereld.

Aan de basis van die constructie staan drie grote bedrijven die sinds het pensioen van Kamprad in 2013 in handen zijn van zijn drie zonen. Kamprad zette de constructie op om zijn nalatenschap te beschermen tegen overnames en het is dus ook waarschijnlijk dat zijn erfenis nu naar zijn drie zonen gaat. De drie basisbedrijven zijn gevestigd in drie grote belastingparadijzen, namelijk Liechtenstein, Nederland en Luxemburg.

Vooral de constructie in Nederland springt in het oog, omdat die lang ingeschreven stond als een non-profit organisatie die zich inzet voor 'de promotie en ondersteuning van innovatie op het gebied van architectuur en ontwerp'. Eigenlijk komt het erop neer dat het bedrijf in Nederland zich tot 2009 voordeed als een goed doel om zo belastingen te kunnen ontwijken.

Goede doelen

In Nederland staan er verder nog twee andere IKEA-stichtingen geregistreerd als goed doel. Slechts één daarvan, Ikea Foundation, is werkelijk een goed doel. Ondanks de bizarre belastingconstructies doneert IKEA dus ook daadwerkelijk geld aan goede doelen. De IKEA Foundation zet zich namelijk in voor het welzijn van kinderen in de armste gemeenschappen. Ze zorgen daarbij voor een thuis, gezondheid, onderwijs en een basisinkomen. Verder ondersteunt de IKEA Foundation ook organisaties zoals UNICEF en de Verenigde Naties. Het is dus aannemelijk dat een deel van Kamprads erfenis ook naar het goede doel zal gaan.