Wat een leuk vluchtje met parachute moest worden, eindigt in drama Jeroen Kuiters en Marcia Nieuwenhuis

16 juni 2018

17u17

Wat een plezierige vlucht achter een boot had moeten worden, liep gisterenavond in het Nederlandse Gelderland vreselijk mis. Door een rukwind schoot de parachute van de parazeiler opzij. Een persoon die op de oever van een camping stond, werd meegesleurd in de val. Beiden raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Al bij het opstijgen ging het fout. De parazeiler uit Duitsland werd volgens de politie vermoedelijk gegrepen door een rukwind. Daardoor schoot de parachute opzij en werd de man over het land getrokken. Aan de oever van de Rijn, in de Nederlandse plaats Tolkamer, stond een Duitse vrouw het spektakel te aanschouwen. Ze werd meegesleurd in de val en crashte met de parazeiler verderop tegen de voortent van een camper die op de camping was opgesteld.

Beide Duitsers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is niets bekend.