Wat een hondenleven: verwarmde bedden en muziektherapie voor viervoeters Madrileense politie TT

28 maart 2018

15u49

Bron: Europa Press 1 Ze hadden het erger kunnen treffen: de 22 politiehonden van het lokale korps van Madrid verhuizen deze week naar hun nieuwe, hypermoderne kennel, waar ze verwarmde bedden, muziektherapie en gloednieuwe speeltuigen ter beschikking krijgen.

De politiehonden van de Madrileense politie worden voor een hele reeks taken ingezet, gaande van het opsporen van drugs over het zoeken naar explosieven tot het redden van slachtoffers bij bijvoorbeeld ontploffingen.

Om de 22 honden in hun vrije tijd een zo stressvrij mogelijk leven te geven, doet het korps er dan ook alles aan het de dieren zo veel mogelijk naar hun zin te maken. Hun kennel werd de voorbije drie maanden daarom grondig vernieuwd. Wanneer de honden deze week opnieuw thuiskomen, wacht hen dan ook een aangename verrassing.

Niet alleen mogen ze 's nachts slapen in verwarmde bedden in vernieuwde kooien en is het hele klimatisatiesysteem vernieuwd, ook mogen ze overdag luisteren naar klassieke muziek. Verschillende studies hebben al uitgewezen dat wanneer honden luisteren naar zachte, rustige muziek, hun stressniveau gevoelig daalt: het zogenaamde Mozart-effect.

Overdag mogen de dieren zich ook ontspannen in hun nieuwe patio met schaduwrijke plekjes om heerlijk te soezen, of mogen ze zich uitleven in een nieuwe groenzone met een speelveld. Naast de kennel is een nieuw dierenziekenhuis gebouwd om de honden in allerbeste gezondheid te houden, en is de verzorgingsafdeling vernieuwd.