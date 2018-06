Wat doet het Belgisch leger in Afghanistan? Een blik achter de schermen Rob Van herck Robin Ramaekers

07 juni 2018

21u27

Bron: VTM Nieuws 2 Sinds enkele maanden is een detachement van het Belgisch leger gestationeerd in het noorden van Afghanistan, volgens de Global Peace Index het op een na gevaarlijkste land ter wereld. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en zijn cameraman Jo Verstichel geven je een unieke kijk achter de schermen bij onze militairen.

De opdracht van de Belgen is duidelijk: patrouilleren in een zone van ruim twintig kilometer rond hun basis en elke verdachte beweging signaleren en rapporteren.

Het terrein waarin de Belgische verkenners werken is spectaculair, maar verraderlijk. Aanslagen zijn een voortdurende en reële dreiging. Ook de lokale bevolking wordt altijd beschouwd als potentiële risicofactoren. Voor de militairen is waakzaamheid dan ook troef. “Je weet nooit wat te verwachten hier”, zegt Paco. “Voor hetzelfde geld is het een militie. Iedereen rijdt met hetzelfde voertuig rond, alleen aan de opschriften kunnen wij het identificeren. En dan nog zijn we niet zeker.”