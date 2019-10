Wat deed Hunter Biden in China? kv

04 oktober 2019

18u25

Bron: Reuters, NY Times, Bloomberg 0 De Amerikaanse president Donald Trump riep gisteren na Oekraïne ook China op om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden - momenteel zijn voornaamste Democratische tegenstander voor de verkiezingen van 2020 - en diens zoon Hunter. Trump beschuldigt Hunter Biden ervan dat hij zijn invloedrijke positie heeft misbruikt om in China financiële steun te verwerven voor zijn investeringen. Die beschuldiging lijkt voorlopig echter enkel gestoeld te zijn op een bewering uit een boek van een conservatieve schrijver.

1. Waarom wil Trump een onderzoek naar Hunter Biden?

De Amerikaanse president beweert dat Hunter Biden China zo ver kreeg om anderhalf miljard dollar te investeren in een fonds waarbij hij zelf betrokken is. Dat zou gebeurd zijn kort nadat hij zijn vader vergezelde op een trip naar Peking in december 2013, toen Joe Biden vicepresident was.

“Bidens zoon wandelt in China weg met anderhalf miljard dollar in een fonds, en de grootste fondsen ter wereld kunnen geen geld van China krijgen, en hij heeft daar een korte meeting en hij vliegt mee in Air Force Two (het privévliegtuig van de vicepresident, red.). Ik denk dat dat vreselijk is”, zei Trump vorige maand.

2. Wat zijn Hunter Bidens investeringen precies?

In 2012 spraken Hunter Biden en zijn zakenpartner Devon Archer met de Chinese investeerder Jonathan Li over een eventuele samenwerking in een fonds dat Chinees kapitaal - en mogelijk ook kapitaal uit andere landen - zou investeren buiten China. Li, Archer en anderen richtten dat fonds - genaamd BHR Partners - op in 2013. Hunter Biden sloot zich aan bij de raad van bestuur.

Volgens Hunter Bidens advocaat George Mesires werd zijn cliënt pas zelf een investeerder in BHR in 2017, toen hij voor 420.000 dollar tien procent van het bedrijf kocht. Voordien zetelde hij enkel als onbezoldigd lid in de adviesraad. Bovendien werd Hunter Biden volgens zijn advocaat nog steeds niet vergoed door BHR.

3. Wat deed Hunter Biden in China?

Toen Hunter Biden in 2013 met zijn vader naar Peking vloog, ontmoette hij daar Li in de lobby van het hotel. Hij stelde Li voor aan zijn vader die hem kort begroette en de hand schudde.

De ontmoeting met Li was volgens Hunter Biden enkel om sociale redenen. “Hoe kan ik naar Peking vliegen aan de andere kant van de wereld en niet met Li afspreken voor een kopje koffie?”, zei hij daarover aan de New Yorker.

Dat Hunter Biden in 2013 met zijn vader meereisde naar China, was volgens Mesires bovendien enkel omdat zijn jongste dochter was uitgenodigd voor de reis en hij ging mee om haar te vergezellen. Het is bovendien niet uitzonderlijk dat er familieleden meereizen met de privévliegtuigen van de Amerikaanse president en vicepresident: iets waarvan ook Trump en zijn familie al gretig gebruik maakten.

Dat BHR enkele dagen na Bidens bezoek een bedrijfsvergunning kreeg van de Chinese overheid staat volgens Mesires los van Bidens bezoek. Het papierwerk was immers al ingediend en de timing van de goedkeuring was louter toeval. Hunter Biden was niet betrokken bij de registratie van het bedrijf en de goedkeuring ervan “hield op geen enkele manier verband met zijn bezoek”, aldus de advocaat.

4. Waarom spreekt Trump over “anderhalf miljard dollar”?

Het bedrag van anderhalf miljard dollar waar Trump het heeft, is vermoedelijk het bedrag dat BHR in 2014 wilde inzamelen. Dat bedrag werd ter sprake gebracht in een artikel in de Wall Street Journal in 2014 waarin een woordvoerder van de Bank of China, die steun verleent aan BHR, meedeelde dat de firma van plan was om anderhalf miljard dollar in te zamelen die buiten China geïnvesteerd zou worden. In het boek Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends verwijst de conservatieve auteur Peter Schweizer naar dat artikel.

Schweizer is hoofdredacteur van de ultrarechtse nieuwssite Breitbart News, waarvan Steve Bannon, Trumps voormalige hoofdstrateeg van het Witte Huis, jarenlang voorzitter was.

5. Wat zegt Joe Biden over de aantijgingen?

Volgens critici probeert de president de aandacht af te leiden van de afzettingsprocedure die tegen hem werd ingesteld door de Democraten. “Nu zijn administratie in vrije val is, spartelt Donald Trump wild in het rond en krijgt hij een zenuwinzinking op nationale televisie, terwijl hij zich wanhopig vastklampt aan samenzweringstheorieën die al ontkracht en afgevoerd werden door onafhankelijke, geloofwaardige nieuwsorganisaties”, luidde het donderdag in een mededeling van Joe Bidens campagneteam.