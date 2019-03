Wat de schutter bedoelde met zijn opvallende handgebaar in de rechtszaal jv

17 maart 2019

18u10

Bron: news.com.au 0 De 28-jarige Brenton Tarrant maakte gisteren een speciaal handgebaar naar de camera toen hij voorgeleid werd. Hij vormde een omgekeerd ok-teken, zoals duikers dat gebruiken. Het gebaar stamt uit extreemrechtse kringen en zou staan voor de letters ‘WP’, die verwijzen naar ‘white power’ of macht van de blanken.

In zijn manifest maakte de Australische terrorist Brenton Tarrant, verdacht van de moord op 50 mensen in twee moskeeën vrijdag, al duidelijk dat hij extremistisch en racistisch is. Gisteren zette hij zijn overtuigingen nog kracht bij met een opvallend gebaar dat hij, breedlachend in zijn lichtgekleurde gevangenisplunje, naar de camera richtte. Wat was dat?

Duikers geven elkaar tijdens de beoefening van hun sport onder meer het ok-signaal, waarbij hun vingers de letter ‘o’ (duim en wijsvinger) en de letter ‘k’ (de drie andere) vormen. Als je dat ondersteboven doet, dan kan je daar de ‘w’ - de middel-, ringvinger en pink - en de ‘p’ - duim, wijs- en middelvinger - in zien. WP verwijst naar ‘white power’.

De oorsprong hiervan is nogal warrig. In 2016 begon de Amerikaanse extreemrechtse beweging alt-right het ok-symbool te gebruiken. De rechtse activist Milo Yiannopoulos, fervent aanhanger van Trump, maakte het gebaar in dat jaar, poserend voor het Witte Huis. Een jaar later kwam 4chan op de proppen met ‘operatie O-KKK’ om het handgebaar als signaal van de openlijk racistische ‘white supremacists’ te verspreiden. Bedoeling was een trol, een boodschap om bewust voorspelbare emoties uit te lokken, te lanceren.

Gevolg: onduidelijkheid alom over wat er precies beoogd wordt. Een van de verklaringen is dat rechtse extremisten graag het slachtoffer zouden spelen als de progressieven hen ervan zouden beschuldigen het ok-teken te misbruiken. Het zou sowieso om een trol gaan.

Het gebaar wordt vandaag alleszins doorgaans geassocieerd met het extreemrechtse gedachtegoed. Na het manifest van Tarrant en zijn moordende raid, is het geen verrassing dat hij zich van de symboliek bedient.

