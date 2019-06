Exclusief voor abonnees Wat bezielt de zelfmoordterrorist? Hassan Bahara/de Volkskrant

12 juni 2019

09u30

Bron: Content redactie 1 In zijn boek ‘De prijs van het paradijs’ beschrijft de Britse onderzoeksjournalist Iain Overton de geschiedenis van de zelfmoordaanslag. “Het idee dat het een deugdzame daad is zal niet zomaar verdwijnen.”

Op een woensdagochtend in november 2014 loopt de 19-jarige Syriëganger Sultan Berzel, een rustige, brildragende student toerisme uit Maastricht, richting een politiebureau in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Het martelaarschap lonkt voor Berzel, die nog maar kort daarvoor naar het IS-kalifaat is afgereisd, en nu al zijn leven wil geven voor zijn islamitische heilstaat die het doelwit is van het Iraakse leger. Onder zijn kleding draagt Berzel een bomvest dat hij op het juiste moment met een druk op de knop wil laten afgaan. Eerst wordt in de buurt van het politiebureau een auto tot ontploffing gebracht, om chaos en verwarring onder het publiek te zaaien. Politieagenten en burgers snellen naar de plek van de explosie. Ook Berzel. Als hij tussen de mensen staat, roept hij Allah aan. Enkele ogenblikken later is hij een shaheed, een martelaar. Hij sleurt nog 23 andere mensen mee de dood in, onder wie zes politieagenten.

Het blijft bijna vijf jaar later nog altijd een onbevattelijke daad. Wat bezielde deze tiener om duizenden kilometers van huis te reizen en zijn eigen lichaam als vernietigingswapen in te zetten? Wat vaart er überhaupt in de zelfmoordterrorist, of die nou in Bagdad, Parijs, London of Casablanca toeslaat?

