Wat betekent verkiezingsoverwinning van Boris Johnson voor de brexit? kv

12 december 2019

23u21

Bron: Reuters, BBC 10 Volgens de eerste exitpolls in het Verenigd Koninkrijk heeft Boris Johnson te pakken waar hij op gehoopt had: met - mogelijk - 368 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis heeft zijn partij opnieuw de parlementaire meerderheid in handen die de Conservatieven in 2017 waren kwijtgespeeld. De voltrekking van de brexit op 31 januari 2020 lijkt nu een vaststaand feit.

‘Get Brexit Done’ was de campagneslogan van zijn partij en het ziet er nu naar uit dat premier Boris Johnson dat plan zal kunnen voltrekken. Johnson had beloofd dat hij het Brits parlement nog voor kerstmis opnieuw zal bijeenroepen om het brexitakkoord dat hij onderhandelde met de EU te laten goedkeuren, zodat het eind januari in werking kan treden.

Dankzij de ruime Conservatieve meerderheid in het Lagerhuis, en aangezien alle Conservatieve kandidaten het akkoord onderschrijven, zal de stemming naar verwachting vlot verlopen. De verpletterende nederlaag voor Labour - slechts 191 zetels volgens de eerste exitpolls - betekent dat de partij onvoldoende zetels heeft om het brexitakkoord te laten afkeuren of amenderen.



Na 31 januari zal voor het Verenigd Koninkrijk een transitieperiode ingaan, waarin het land zal onderhandelen over zijn nieuwe relatie met de Europese Unie, die vanaf dan nog 27 lidstaten telt.

Deze transitieperiode kan volgens de huidige regels duren tot eind december 2022, maar de Conservatieven beloofden tijdens de verkiezingen dat er tegen eind volgend jaar al een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie op tafel zal liggen. Volgens experts is die deadline van december 2020 echter niet realistisch en riskeert het Verenigd Koninkrijk daardoor alsnog een no-deal-brexit.