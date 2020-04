Wat betekent de opschorting van de Amerikaanse steun voor de Wereldgezondheidsorganisatie? kv

15 april 2020

18u03

Bron: Reuters 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn administratie de opdracht gegeven om de financiering aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdelijk op te schorten , net in het heetst van de strijd tegen de coronapandemie. Welke consequenties heeft dit voor de WHO en haar programma’s over de hele wereld?

De Wereldgezondheidsorganisatie, een VN-agentschap, werd opgericht in 1948 om de wereldwijde gezondheidsstandaard te verbeteren. Zo leidde de WHO in de jaren 70 een tien jaar durende campagne voor de uitroeiing van de pokken en coördineert ze de strijd tegen epidemieën zoals ebola.

De WHO leidt momenteel de strijd tegen de coronapandemie en voorziet daartoe landen van advies over de inperking van de verspreiding van het coronavirus. De organisatie coördineert ook onderzoek naar mogelijke geneesmiddelen en vaccins tegen Covid-19. Momenteel werken er meer dan 7.000 mensen voor de organisatie in kantoren in 150 landen, zes regionale bureaus en het hoofdkwartier in Genève. Het budget van de WHO wordt telkens bepaald voor twee jaar.

Financiering

De organisatie wordt gefinancierd op twee manieren: enerzijds zijn er de opgelegde bijdragen van lidstaten, die de kerntaken van de WHO betalen. Anderzijds zijn er de vrijwillige bijdragen, die bestemd zijn voor specifieke programma’s, zoals de uitroeiing van polio en de strijd tegen aids, malaria en andere besmettelijke ziekten.

Het budget van de WHO voor de periode 2020-2021, dat vorig jaar in mei werd goedgekeurd door de ministers van volksgezondheid, bedraagt in totaal bijna 4,45 miljard euro: een stijging met 9 procent ten opzichte van het budget van de voorgaande twee jaar.

Bijdrage VS

De VS zijn de grootste donor voor de WHO en hadden tegen eind 2019 meer dan 800 miljoen dollar (ongeveer 734 miljoen euro) bijgedragen in de periode 2018-2019. De Gates Foundation van Microsoft-oprichter Bill Gates is de tweede grootste donor, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk of de Verenigde Staten stoppen met het betalen van vrijwillige bijdragen, opgelegde bijdragen of allebei. Het is ook niet meegedeeld of de VS dit jaar al enige bijdrage hebben betaald voor de periode 2020-2021. De opgelegde bijdragen worden normaal gezien aan het einde van het jaar overgemaakt.

Projecten

Bijna één miljard euro van het budget voor 2020-2021 is voorzien voor WHO-operaties in Afrika, het armste continent ter wereld met de hoogste kindsterfte als gevolg van ziektes die in feite met een vaccin kunnen voorkomen worden.

De uitroeiing van polio blijft een belangrijk WHO-programma en de Amerikaanse financiering is van essentieel belang voor dit project. Het noodprogramma van de WHO zet zich ook in voor de uitroeiing van andere dodelijke infectieziekten zoals ebola in Congo.

Focus nu op de vreselijke strijd en laat de verwijten voor later David Nabarro, WHO

Kritiek van en voor Trump

Trump werd de voorbije weken steeds kritischer voor de WHO en beschuldigt de organisatie ervan “verkeerde informatie” van China over het virus te promoten. Dat droeg er volgens de Amerikaanse president toe bij dat de uitbraak uiteindelijk zo ernstig werd.

China zegt echter dat het transparant is in zijn communicatie over het coronavirus en dat het informatie deelde met de WHO en andere landen, waaronder de VS. Volgens de WHO deelde China de informatie erg snel en werkt het land mee aan onderzoek op andere domeinen. “Focus nu op de vreselijke strijd en laat de verwijten voor later”, zei David Nabarro, speciaal Covid-19-gezant van de WHO woensdag tijdens een videoconferentie.

Volgens dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO moet Trump stoppen met het politiseren van de coronacrisis. “Op het einde van de dag behoren mensen tot heel wat verschillende politieke partijen. De focus moet liggen op het redden van hun levens. Politiseer de coronacrisis niet als je niet nog meer lijkzakken wil”, was het antwoord. “Alleen eendracht kan het virus verslaan.” VN-secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelde eerder al de beslissing van Trump en ook Rusland, Duitsland en China lieten hun afkeuring blijken.

Het is niet de eerste keer dat het agentschap kritiek krijgt. De WHO lag in het verleden al onder vuur omdat ze overdreven zou hebben gereageerd op de uitbraak van de Mexicaanse griep (H1N1) in 2009-2010 en omdat ze niet snel genoeg reageerde bij de ebola-uitbraak in West-Afrika die in 2014 aan meer dan 11.000 mensen het leven kostte.

