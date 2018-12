Wat betekent de Amerikaanse terugtrekking uit Syrië voor IS?

Ghassan Dahhan

27 december 2018

16u17

Bron: Trouw

0

De Amerikanen verlaten Syrië. Wat betekent dit voor IS? Ook al is de terreurbeweging flink in omvang afgenomen, de dreiging blijft groot. IS heeft straks niet meer het gevaar van drones en straaljagers. Bovendien zijn de achterblijvers vanwege hun taaiheid moeilijk te bestrijden.