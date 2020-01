Wat als Trump (niet) wordt afgezet? YV

23 januari 2020

17u24

Bron: CNN, Business Insider, BBC 6 De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat willen in sneltempo het impeachmentproces achter de rug hebben. Volgende week vrijdag zou er al een beslissing kunnen komen. Ofwel zullen de Senatoren hem vrijspreken of hem afzetten als president. Maar wat gebeurt er dan?

De Democraten in het Amerikaans Congres beschuldigen president Trump van machtsmisbruik en obstructie van het Congres. Trump zou tijdens een telefoontje op 25 juli aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski gevraagd hebben om een van Trump’s tegenstanders, Joe Biden, te onderzoeken in ruil voor overheidssteun.

In de Senaat houden de Republikeinen de meerderheid waardoor de kans klein is dat Trump echt afgezet zal worden. Daarbovenop is in de Senaat een absolute meerderheid van 67 senatoren nodig voor de afzetting van de president. De Democraten hebben maar 45 zetels. Nog nooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten is een president afgezet geweest.

Wie zou Trump opvolgen?

In de Amerikaanse grondwet is de ‘presidential line of succession’ bepaald. Die stelt dat als de president van de Verenigde Staten zijn ambt niet meer kan of mag uitoefenen, omdat hij afgezet werd of omdat hij overleed, de vicepresident hem opvolgt. Dat is in dit geval Mike Pence.

Vicepresident Pence omschrijft zichzelf als “christen, conservatief en Republikein - in die volgorde”. Pence is bovendien een aanhanger van het creationisme: de stroming die gelooft dat God de aarde geschapen heeft. Hij wil dat de leraren het creationisme aanleren in openbare scholen. Hij is trouw kerkganger en is onder meer tegen abortus en tegen het homohuwelijk.

Kan Trump opnieuw verkozen worden in november als hij afgezet wordt?

Ja, in theorie kan hij dat. De grondwet zegt niet dat een afgezette president niet herverkozen kan worden. Een afzetting zou Trump politiek wel kunnen schaden maar als hij beslist om opnieuw op te komen is het aan de Amerikanen om te kiezen.

Moet Trump na zijn afzetting voor de rechtbank komen?

De redenen waarom een president afgezet kan worden, zijn daarom niet meteen criminele overtredingen en vice versa. Het afzettingsproces verhindert niet dat een president niet later kan berecht worden in de rechtbank. Een van de advocaten van Trump, Alan Dershowitz, zei aan CNN dat zelfs als Trump zijn presidentiële macht misbruikte, dat geen misdrijf is. En daarom ook geen basis zou zijn om hem af te zetten.

Nadat Nixon na het Watergateschandaal was opgestapt verleende zijn opvolger, Gerald Ford hem onmiddellijk gratie voor alle misdrijven die hij ooit zou begaan hebben toen hij president was. Verwacht wordt dat vicepresident Mike Pence dat ook zou doen voor Trump in het uitzonderlijke geval dat Trump het Witte Huis moet verlaten.

Kunnen de Democraten een tweede impeachment starten?

Ook hier staat nergens iets van in de grondwet. Als de Democraten dat willen kunnen ze dus een tweede proces opstarten. Als de Senaat Trump nu vrijspreekt, wil dat trouwens ook niet zeggen dat hij vrijkaart krijgt om te doen wat hij wil en dat deze zaak een voorbeeld stelt voor de toekomst. In een mogelijke tweede ambtstermijn van Trump kunnen de Democraten nog een keer proberen.

Wat willen de Amerikanen zelf?

Volgens een recente peiling van het onafhankelijke onderzoeksbureau SSRS in opdracht van CNN, wil 51% van de Amerikanen dat de Senaat Trump afzet als president. Een minderheid, 45%, wil dat de Senaat tegen de afzetting stemt. De peiling is de meest recente sinds het Huis van Afgevaardigden de impeachment naar de Senaat stuurde. De foutenmarge van het onderzoek lag op ongeveer 3,4% en had een betrouwbaarheidsniveau van 95%.