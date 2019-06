Exclusief voor abonnees Wat als D-Day mislukt was? Spraken we dan nu Duits? Annemieke van Dongen

06 juni 2019

21u07

Bron: AD.nl 0 Operatie Overlord luidde 75 jaar geleden het begin in van onze bevrijding. Maar wat als de uiterst riskante invasie niet was geslaagd? Hadden we dan nu Duits gesproken?

Generaal Eisenhower had zijn verklaring al geschreven voor áls D-Day mis zou gaan. “Het is niet gelukt om in het gebied van Cherbourg-Havre voet aan de grond te krijgen en ik heb mijn troepen teruggetrokken”, schreef hij op een briefje dat hij in zijn borstzak stak. “Mijn beslissing om aan te vallen op dit moment en op deze plaats was gebaseerd op de best beschikbare informatie. De soldaten, de luchtmacht en de marine hebben alles gedaan wat aan moed en toewijding mogelijk was voor aan hun taak. Als er bij deze poging sprake is van enige blaam of fout, dan betreft die alleen mij.”

