Washington zal komende dagen sancties nemen tegen Wit-Rusland HLA

11 september 2020

17u48

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zullen de komende dagen nieuwe sancties aankondigen tegen vooraanstaande personen en entiteiten in Wit-Rusland, in coördinatie met de Europese Unie.

Volgens Stephen Biegun, de nummer 2 van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen de VS binnen enkele dagen een bijkomende lijst opstellen met sancties die parallel met de EU worden genomen. Biegun meent dat Moskou een groot risico neemt door de repressie van de protesten tegen de herverkiezing van de president Aleksander Loekasjenko te steunen. "Als het Kremlin in deze richting voortgaat, dreigt het er naar uit te zien dat het Wit-Russische volk, dat niets tegen Rusland heeft, zich tegen Moskou keert", zei hij.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had eerder al gehint op nieuwe sancties. Hij zei "erg bezorgd te zijn over informatie over de ontvoering en poging tot gedwongen uitzetting van oppositieleiders in Wit-Rusland".



Sinds de verkiezingen van 9 augustus wordt in Wit-Rusland massaal gedemonstreerd tegen president Aleksandr Loekasjenko die de stembusgang glansrijk zou hebben gewonnen. Hij wordt ervan beschuldigd de uitslag te hebben vervalst.