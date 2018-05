Washington wil Venezolaanse president Maduro isoleren tot hij aftreedt IB

09 mei 2018

02u31

De Verenigde Staten willen Venezolaans president Nicolas Maduro "blijven isoleren tot hij zwicht". Dat heeft de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, vandaag gezegd. Ze riep de Zuid-Amerikaanse bondgenoten op om hetzelfde te doen.

Volgens Haley zijn de Zuid-Amerikanen de "onwillige slachtoffers van een criminele drugsstaat". "Voor de veiligheid van de gehele bevolking van Latijns-Amerika, is het tijd dat Maduro vertrekt. Ik ben niet zeker hoe we dat precies zullen doen, maar ik weet dat we niet kunnen stoppen. We moeten Maduro blijven isoleren tot hij zwicht", aldus de ambassadrice. Haley gaf ook nogmaals te kennen dat de geplande presidentsverkiezingen van 20 mei "frauduleus" zullen zijn, indien Venezuela geen onafhankelijke waarnemers toelaat.

Financiële sancties

Maandag legden de Verenigde Staten nog bijkomende regeringsfunctionarissen van het Zuid-Amerikaanse land financiële sancties op. Bovendien riep de Amerikaanse vicepresident Mike Pence de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) op om Venezuela wegens de autoritaire stijl van regeren uit de statenbond te zetten.