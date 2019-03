Washington wil niet weten van "progressieve kernontwapening" door Noord-Korea jv

11 maart 2019

18u00

Bron: afp 0 De VS willen niet weten van een "progressieve denuclearisering" van Noord-Korea. Dat heeft de Amerikaanse afgezant Stephen Biegun gezegd. De VS willen alleen vrede nemen met een totale ontwapening in ruil voor het laten vallen van de sancties.

De afgezant herhaalde dat de VS willen gaan voor een definitieve denuclearisering die kan worden gecontroleerd en die moet worden bereikt voor het einde van het eerste mandaat van president Trump, dus voor januari 2021. Daartoe behoren ook de chemische en de biologische wapenarsenalen, benadrukt de gezant. En voorts is er geen globaal akkoord als er geen akkoord is over aparte punten, heet het.

Op een bijeenkomst van de Carnegiekring in Washington zei Biegun nog dat er vooruitgang is geboekt, ondanks het mislukken van de top tussen VS en Noord-Korea in Vietnam in februari. "De deur blijft open", klinkt het. "Maar de Noord-Koreanen moeten er wel totaal voor willen gaan.”