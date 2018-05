Washington wil illegaal de VS ingebrachte kinderen gescheiden van ouders in militaire basissen onderbrengen IB

16 mei 2018

03u58

Bron: Washington Post, Belga 0 De regering van Donald Trump gaat onderzoeken of ze vier militaire basissen in de Verenigde Staten kan gebruiken om er kinderen onder te brengen die illegaal de grens zijn overgestoken. Dat meldt de Washington Post vandaag.

Vorige week waarschuwde justitieminister Jeff Sessions dat personen die illegaal de VS binnenkomen met kinderen, van hen zouden gescheiden worden. In een e-mail van het ministerie van Gezondheid aan het Pentagon staat nu dat de regering militaire basissen in Texas en Arkansas, in het zuiden van het land, gaat bezoeken, schrijft de Washington Post.

De krant vernam dat niet-begeleide minderjarigen die tegengehouden worden aan de grens samen met kinderen die van hun ouders gescheiden worden, daar zullen worden ondergebracht. In de e-mail staat dat het om verkennende bezoeken gaat en dat er nog geen officiële beslissing is genomen. Noch het Pentagon, noch het ministerie van Gezondheid was bereikbaar voor commentaar.

Kinderen en ouders gescheiden

Tijdens een bezoek aan de grens in Arizona en Californië vorige week waarschuwde Sessions dat iedereen die met kinderen de VS zou proberen binnenkomen, vervolgd zou worden en wellicht van hen gescheiden. "Als u niet wil dat u van uw kind gescheiden wordt, wel, laat het dan niet illegaal de grens oversteken. Het is niet onze fout als iemand dat doet", zei Sessions.

Volgens een bron binnen het ministerie van Gezondheid zitten de jeugdinstellingen al voor 91 procent vol, zegt de Washington Post. Door de nieuwe maatregel zouden de centra dus uit hun voegen barsten.

In juli 2014 bereikte het aantal minderjarigen uit Centraal-Amerika dat in de VS aankwam een hoogtepunt. Ongeveer 60.000 minderjarigen staken toen de grens over. In volle crisis had de regering van oud-president Barack Obama basissen in Californië, Oklahoma en Texas ingezet om duizenden kinderen onder te brengen, besluit de Washington Post.