Washington wil geen steen bijdragen aan wederopbouw Irak TTR

09 februari 2018

14u11

Bron: Belga 4 De Verenigde Staten zijn niet van plan enige bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Irak, het land dat zij vijftien jaar geleden binnenvielen en nog steeds niet hebben verlaten.

Volgende week woensdag vindt in Koeweit een fondsenwervende conferentie plaats over de heropbouw van een land dat de voorbije 35 jaar nooit rust heeft gekend: de Golfoorlog met Iran, de oorlog van 1991, het embargotijdperk, de Anglo-Amerikaanse invasie van 2003 en de opkomst van IS. "We zijn niet van plan iets aan te kondigen van financiële steun", zo citeerde Reuters een anonieme VS-functionaris. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zal de conferentie wel bijwonen.

Critici menen dat, als de VS inderdaad niet met hulp over de brug komen, het imago in de wereld van Washington verder onderuit gehaald zal worden. Want wat ook de bedoeling van de invasie was - de onbestaande massavernietigingswapens van Saddam, het brengen van democratie of interesse in olie - feit is dat de grootste materiële en humanitaire schade aan Irak door de coalitie onder leiding van de VS is berokkend.

Financiële middelen

Iraakse functionarissen gaan ervan uit dat zowat 100 miljard dollar nodig is om het land er weer een beetje bovenop te helpen. VS-functionarissen menen echter dat "vooral de buren van Irak" hun portemonnee open zullen doen - behalve Iran dan. Probleem is dat Irak niet zoveel buurlanden heeft, en dat misschien een habbekrats van Saoedi-Arabië verwacht mag worden, al was het maar om de "Iraanse invloed" te bestrijden, maar van een failliet land als Syrië kan helemaal niets verwacht worden.

Het Amerikaanse gebrek aan gulheid past in de lijn van Donald Trumps filosofie dat de VS niet meer aan 'nation building' gaan doen.